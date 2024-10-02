Україна ― Бразилія. Де та коли дивитися півфінал чемпіонату світу з футзалу
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Спорт
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Україна ― Бразилія. Де та коли дивитися півфінал чемпіонату світу з футзалу

Національна збірна України з футзалу
Джерело:  online.ua

Уже 2 жовтня Національна збірна України з футзалу в 1/2 фіналу зустрінеться зі своїми суперниками з Бразилії.

Головні тези:

  • Матч відбудеться стадіоні Humo Arena в Ташкенті.
  • Шлях України до півфіналу ЧС 2024 був вражаючим: після поразки від аргентинців у груповому етапі, команда увірвалася до півфіналу, перемігши сильних суперників, зокрема Нідерланди та Венесуелу.
  • Це перший півфінал чемпіонату світу для української збірної з футзалу за останні 28 років, що свідчить про високий рівень підготовки та професіоналізм українських гравців.

Україна та Бразилія спробують прорватися у фінал ЧС

Довгоочікуваний матч пройде 2 жовтня в узбекистанському Ташкенті на Humo Arena.

Стартовий свисток пролунає о 18:00 за Києвом.

Відеотрансляцію гри буде проводити телеканал "Суспільне Спорт", а також регіональні телеканали “Суспільного”.

Портал “Чемпіон” проведе текстову онлайн-трансляцію матчу.

Яким був шлях України до півфіналу ЧС 2024

Що важливо розуміти, на груповому етапі підопічні Олександра Косенка розгромно програла чинним віцечемпіонам світу — аргентинцям (1:7).

Однак на цьому поразки закінчилися, й уже незабаром Національна збірна України з футзалу тріумфально розгромила Анголу (7:2) та Афганістан (4:1), посівши друге місце у квартеті.

Ба більше, у плейоф українці неочікувано для всіх стартували з перемоги над Нідерландами (3:1) в 1/8 фіналу, а потім вирвали путівку до півфіналу, успішно обійшовши Венесуелу (9:4).

Варто звернути увагу на те, що це був один з найяскравіших матчів ЧС 2024.

Насамперед йдеться про те, що українська збірна з футзалу вперше за 28 років вийшла до півфіналу чемпіонату світу.

У першому таймі команди забили на двох аж вісім м'ячів. Венесуельці двічі відігравалися, роблячи рахунок 1:1 та 3:3, проте на відпочинок підопічні Олександра Косенка пішли за гандикапу у два голи.

Після перерви “синьо-жовті” змогли упевнено вирвати перемогу у своїх суперників. Данило Абакшин став найяскравішим гравцем матчу.

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