"Энергоатом" будет осуществлять поставки электроэнергии Молдове в ночное время, когда нагрузка на энергосистему в Украине минимальна.

Что известно о помощи Молдове от Украины с поставками электроэнергии

Как отметили представители молдавской компании Energocom, Украина готова передавать стране ночной избыток образующейся в сети электроэнергии.

Этот переизбыток появляется в ночное время благодаря работе украинских атомных станций и отправляется на экспорт.

Мощности поставок электроэнергии на границе Румынии и Молдовы ограничены до 315 МВт, в то время как потребности Молдовы составляют 650-800 МВт.

Компания Energocom заказывает дополнительные мощности на аукционах с соседними странами.

Энергосеть Молдовы

Большая часть потребностей Молдовы в электроэнергии, то есть 62%, будет покрываться за счет импорта из Румынии.

В январе ожидается, что тепловые электроцентрали (ТЭЦ) в Кишиневе и Бельцах произведут более 127 тыс. МВт-ч, что составляет около 28% общего потребления электроэнергии в Молдове.

В декабре 2024 года парламент Молдовы утвердил чрезвычайное положение в энергетике из-за возможного прекращения поставок российского газа.

Что известно о ситуации в Молдове на фоне дефицита электроэнергии из-за прекращения генерации из ПМР

С прекращением транзита российского газа по территории Украины больше всего пострадал регион непризнанного Приднестровья.

Молдова получала 5,7 млн. кубометров газа в сутки, но весь газ шел в Приднестровье, где его хватало для внутреннего потребления и генерации электроэнергии.

В Молдове с 16 декабря в этой связи действует режим чрезвычайной ситуации.

Власти Приднестровья также ввели чрезвычайное экономическое положение в регионе. Ситуация на энергорынке по обоим берегам Днестра существенно изменилась.

По данным Energocom, правобережная Молдова полностью обеспечена поставками электроэнергии на 1 января: 45% поставок придется на местное производство (ТЭЦ, а также возобновляемые источники энергии), 52% на соседнюю Румынию, а еще 3% на украинский «Энергоатом».

Как следует из данных госпредприятия Moldelectrica, с 1 января Termoelectrica запустила ранее не работавшую ТЭЦ-1. В течение дня он выдает около 6 МВт, в то время как ТЭЦ-2 выдает около 174-175 МВт. Потребление электроэнергии сегодня, 1 января, идет ниже запланированного.

Между тем сепаратистский регион Приднестровья объявил о мерах по экономии газа, включая прекращение газоснабжения ряда социальных объектов.

Молдавская ГРЭС перешла от использования газа в уголь. Заправка метаном на АЗС ограничена и доступна только автомобилям, обслуживающим общественные нужды.

Находящиеся в Приднестровье Молдавская ГРЭС и Дубоссарская ГЭС 1 января выдавали около 113 МВт, но есть возможность роста генерации в случае увеличения потребления.

Запасы газа Приднестровья составляют 13 млн. кубометров. Этого объема должно хватить на 10 дней для северных районов и на 20 дней для южных районов Приднестровья.

Даже после прекращения транзита через Украину «Газпром» все равно имел возможность выполнять свои контрактные обязательства, снабжая газ Трансбалканским трубопроводом. Этим газопроводом газ можно будет транспортировать в Турцию, балканские и центральноевропейские страны, минуя Украину. Но он этого не сделал, поскольку использует поставки газа в Молдову для шантажа.