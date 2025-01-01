"Энергоатом" будет осуществлять поставки электроэнергии Молдове в ночное время, когда нагрузка на энергосистему в Украине минимальна.
Главные тезисы
- Украина поможет Молдове в период дефицита электроэнергии, осуществляя поставки в ночное время, когда нагрузка на украинскую энергосистему минимальна.
- Зависимость Молдовы от импорта электроэнергии требует поиска решений для обеспечения стабильности в энергетике, и совместные усилия Украины и Молдовы важны для поддержания поставок.
- Ситуация в Молдове осложнилась с прекращением поставок российского газа, заставив власти объявить чрезвычайное положение в энергетике.
- Несмотря на проблемы с поставками газа, Молдове удалось диверсифицировать источники поставок электроэнергии, включая получение помощи от Украины.
- Ситуация в энергетике подняла вопросы о необходимости обеспечения независимости Молдовы в области энергетики и сокращения зависимости от экспортёров энергоносителей.
Что известно о помощи Молдове от Украины с поставками электроэнергии
Как отметили представители молдавской компании Energocom, Украина готова передавать стране ночной избыток образующейся в сети электроэнергии.
Этот переизбыток появляется в ночное время благодаря работе украинских атомных станций и отправляется на экспорт.
Мощности поставок электроэнергии на границе Румынии и Молдовы ограничены до 315 МВт, в то время как потребности Молдовы составляют 650-800 МВт.
Компания Energocom заказывает дополнительные мощности на аукционах с соседними странами.
Большая часть потребностей Молдовы в электроэнергии, то есть 62%, будет покрываться за счет импорта из Румынии.
В январе ожидается, что тепловые электроцентрали (ТЭЦ) в Кишиневе и Бельцах произведут более 127 тыс. МВт-ч, что составляет около 28% общего потребления электроэнергии в Молдове.
В декабре 2024 года парламент Молдовы утвердил чрезвычайное положение в энергетике из-за возможного прекращения поставок российского газа.
Что известно о ситуации в Молдове на фоне дефицита электроэнергии из-за прекращения генерации из ПМР
С прекращением транзита российского газа по территории Украины больше всего пострадал регион непризнанного Приднестровья.
Молдова получала 5,7 млн. кубометров газа в сутки, но весь газ шел в Приднестровье, где его хватало для внутреннего потребления и генерации электроэнергии.
В Молдове с 16 декабря в этой связи действует режим чрезвычайной ситуации.
Власти Приднестровья также ввели чрезвычайное экономическое положение в регионе. Ситуация на энергорынке по обоим берегам Днестра существенно изменилась.
По данным Energocom, правобережная Молдова полностью обеспечена поставками электроэнергии на 1 января: 45% поставок придется на местное производство (ТЭЦ, а также возобновляемые источники энергии), 52% на соседнюю Румынию, а еще 3% на украинский «Энергоатом».
Как следует из данных госпредприятия Moldelectrica, с 1 января Termoelectrica запустила ранее не работавшую ТЭЦ-1. В течение дня он выдает около 6 МВт, в то время как ТЭЦ-2 выдает около 174-175 МВт. Потребление электроэнергии сегодня, 1 января, идет ниже запланированного.
Между тем сепаратистский регион Приднестровья объявил о мерах по экономии газа, включая прекращение газоснабжения ряда социальных объектов.
Молдавская ГРЭС перешла от использования газа в уголь. Заправка метаном на АЗС ограничена и доступна только автомобилям, обслуживающим общественные нужды.
Находящиеся в Приднестровье Молдавская ГРЭС и Дубоссарская ГЭС 1 января выдавали около 113 МВт, но есть возможность роста генерации в случае увеличения потребления.
Запасы газа Приднестровья составляют 13 млн. кубометров. Этого объема должно хватить на 10 дней для северных районов и на 20 дней для южных районов Приднестровья.
Даже после прекращения транзита через Украину «Газпром» все равно имел возможность выполнять свои контрактные обязательства, снабжая газ Трансбалканским трубопроводом. Этим газопроводом газ можно будет транспортировать в Турцию, балканские и центральноевропейские страны, минуя Украину. Но он этого не сделал, поскольку использует поставки газа в Молдову для шантажа.
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