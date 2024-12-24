Президент Молдовы Санду приняла присягу на второй срок

24 декабря президент Молдовы Мая Санду официально вступила на второй срок, приняв присягу.
Главные тезисы
- Молдова продолжает свое развитие под руководством президентки Маи Санду, которая приняла присягу на второй срок.
- Президент призвала к национальной мобилизации для продолжения реформ и развития страны.
- На выборах Май Санду победила с убедительным результатом над пророссийским кандидатом, получив поддержку как отечественных, так и международных наблюдателей.
- Общемировые лидеры поздравили президентку Маю Санду, положительно оценив избирательный процесс в Молдове.
- Несмотря на вмешательство со стороны России и ее агентов, президент Мая Санду выстояла в своем убеждении и продолжает развитие страны на пути к процветанию.
Мая Санду приняла присягу на второй срок президента
После принесения присяги Санду выступила с речью, в которой подчеркнула достижение страны, несмотря на многочисленные вызовы, включая кризисы последних лет и российское вторжение в Украину.
Санда призвала к национальной мобилизации для продолжения реформ и развития страны.
Президент отметила, что впереди еще много работы, и выразила уверенность в способности Молдовы преодолевать трудности и продолжать свой путь к процветанию.
Президентские выборы в Молдове
3 ноября в Молдове состоялся второй тур президентских выборов, где главными соперниками были действующая президент Майя Санду и кандидат от Партии социалистов, бывший прокурор Александр Стояногло.
По итогам голосования Санду получила 55,35% голосов и победила пророссийского оппонента.
Мировые лидеры поздравили Санду 3 и 4 ноября, а международные наблюдатели в целом положительно оценили избирательный процесс.
В то же время, Россия и ее агенты пытались вмешаться в избирательный процесс, чтобы повлиять на результаты.
Среди примеров такого вмешательства советник Санду назвал организованный подвоз избирателей из Приднестровья, незаконный согласно избирательному кодексу Молдовы. По состоянию на 11:00 явка среди приднестровских избирателей уже превысила общий показатель за весь первый тур.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-