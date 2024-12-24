Президент Молдовы Санду приняла присягу на второй срок

Мая Санду приняла присягу на второй срок президента

После принесения присяги Санду выступила с речью, в которой подчеркнула достижение страны, несмотря на многочисленные вызовы, включая кризисы последних лет и российское вторжение в Украину.

Я работала с преданностью во время моего первого мандата, и я буду продолжать с еще большей волей и энергией. За 4 года мы вместе сделали то, что не удалось осуществить за 30 лет независимости. Моя Санда Президент Молдовы

Санда призвала к национальной мобилизации для продолжения реформ и развития страны.

Двигайтесь вперед с уверенностью. Наша Молдова — это наследие, оптимизм, борьба, развитие, организованность, воля и амбиции, — подчеркнула президент. Поделиться

Президент отметила, что впереди еще много работы, и выразила уверенность в способности Молдовы преодолевать трудности и продолжать свой путь к процветанию.

Президентские выборы в Молдове

3 ноября в Молдове состоялся второй тур президентских выборов, где главными соперниками были действующая президент Майя Санду и кандидат от Партии социалистов, бывший прокурор Александр Стояногло.

По итогам голосования Санду получила 55,35% голосов и победила пророссийского оппонента.

Мировые лидеры поздравили Санду 3 и 4 ноября, а международные наблюдатели в целом положительно оценили избирательный процесс.

В то же время, Россия и ее агенты пытались вмешаться в избирательный процесс, чтобы повлиять на результаты.

Среди примеров такого вмешательства советник Санду назвал организованный подвоз избирателей из Приднестровья, незаконный согласно избирательному кодексу Молдовы. По состоянию на 11:00 явка среди приднестровских избирателей уже превысила общий показатель за весь первый тур.