Президент Молдовы Санду приняла присягу на второй срок
Категория
Политика
Дата публикации

Президент Молдовы Санду приняла присягу на второй срок

Президент Молдовы Санду приняла присягу на второй срок
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Источник:  Newsmaker

24 декабря президент Молдовы Мая Санду официально вступила на второй срок, приняв присягу.

Главные тезисы

  • Молдова продолжает свое развитие под руководством президентки Маи Санду, которая приняла присягу на второй срок.
  • Президент призвала к национальной мобилизации для продолжения реформ и развития страны.
  • На выборах Май Санду победила с убедительным результатом над пророссийским кандидатом, получив поддержку как отечественных, так и международных наблюдателей.
  • Общемировые лидеры поздравили президентку Маю Санду, положительно оценив избирательный процесс в Молдове.
  • Несмотря на вмешательство со стороны России и ее агентов, президент Мая Санду выстояла в своем убеждении и продолжает развитие страны на пути к процветанию.

Мая Санду приняла присягу на второй срок президента

После принесения присяги Санду выступила с речью, в которой подчеркнула достижение страны, несмотря на многочисленные вызовы, включая кризисы последних лет и российское вторжение в Украину.

Я работала с преданностью во время моего первого мандата, и я буду продолжать с еще большей волей и энергией. За 4 года мы вместе сделали то, что не удалось осуществить за 30 лет независимости.

Моя Санда

Моя Санда

Президент Молдовы

Санда призвала к национальной мобилизации для продолжения реформ и развития страны.

Двигайтесь вперед с уверенностью. Наша Молдова — это наследие, оптимизм, борьба, развитие, организованность, воля и амбиции, — подчеркнула президент.

Президент отметила, что впереди еще много работы, и выразила уверенность в способности Молдовы преодолевать трудности и продолжать свой путь к процветанию.

Президентские выборы в Молдове

3 ноября в Молдове состоялся второй тур президентских выборов, где главными соперниками были действующая президент Майя Санду и кандидат от Партии социалистов, бывший прокурор Александр Стояногло.

По итогам голосования Санду получила 55,35% голосов и победила пророссийского оппонента.

Мировые лидеры поздравили Санду 3 и 4 ноября, а международные наблюдатели в целом положительно оценили избирательный процесс.

В то же время, Россия и ее агенты пытались вмешаться в избирательный процесс, чтобы повлиять на результаты.

Среди примеров такого вмешательства советник Санду назвал организованный подвоз избирателей из Приднестровья, незаконный согласно избирательному кодексу Молдовы. По состоянию на 11:00 явка среди приднестровских избирателей уже превысила общий показатель за весь первый тур.

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