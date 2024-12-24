Президентка Молдови Санду склала присягу на другий термін

24 грудня президентка Молдови Мая Санду офіційно вступила на другий термін, склавши присягу.
Головні тези:
- Молдова продовжує свій розвиток під керівництвом президентки Маї Санду, яка склала присягу на другий термін.
- Президентка закликала до національної мобілізації для продовження реформ і розвитку країни.
- На виборах Маї Санду перемогла з переконливим результатом над проросійським кандидатом, отримавши підтримку як вітчизняних, так і міжнародних спостерігачів.
- Загальносвітові лідери щиро привітали президентку Маю Санду, позитивно оцінивши виборчий процес в Молдові.
- Не дивлячись на втручання з боку Росії та її агентів, президентка Мая Санду вистояла у своєму переконанні та продовжує розбудову країни на шляху до процвітання.
Мая Санду склала присягу на другий термін президента
Після складання присяги Санду виступила з промовою, в якій підкреслила досягнення країни попри численні виклики, включаючи кризи останніх років і російське вторгнення в Україну.
Санду закликала до національної мобілізації для продовження реформ і розвитку країни.
Президентка зазначила, що попереду ще багато роботи, та висловила впевненість у спроможності Молдови долати труднощі та продовжувати свій шлях до процвітання.
Президентські вибори в Молдові
3 листопада в Молдові відбувся другий тур президентських виборів, де головними суперниками були чинна президентка Майя Санду та кандидат від Партії соціалістів, колишній прокурор Олександр Стояногло.
За підсумками голосування, Санду здобула 55,35% голосів і перемогла проросійського опонента.
Світові лідери привітали Санду 3 і 4 листопада, а міжнародні спостерігачі загалом позитивно оцінили виборчий процес.
Водночас Росія та її агенти намагалися втрутитися у виборчий процес, щоб вплинути на результати.
Серед прикладів такого втручання радник Санду назвав організоване підвезення виборців з Придністров’я, незаконне згідно з виборчим кодексом Молдови. Станом на 11:00 явка серед придністровських виборців вже перевищила загальний показник за весь перший тур.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-