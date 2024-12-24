Президентка Молдови Санду склала присягу на другий термін

Мая Санду склала присягу на другий термін президента

Після складання присяги Санду виступила з промовою, в якій підкреслила досягнення країни попри численні виклики, включаючи кризи останніх років і російське вторгнення в Україну.

Я працювала з відданістю під час мого першого мандату, і я продовжуватиму з ще більшою волею та енергією. За 4 роки ми разом зробили те, що не вдавалося здійснити за 30 років незалежності. Мая Санду Президентка Молдови

Санду закликала до національної мобілізації для продовження реформ і розвитку країни.

Рухайтеся вперед з упевненістю. Наша Молдова — це спадщина, оптимізм, боротьба, розвиток, організованість, воля та амбіції, — наголосила президентка. Поширити

Президентка зазначила, що попереду ще багато роботи, та висловила впевненість у спроможності Молдови долати труднощі та продовжувати свій шлях до процвітання.

Президентські вибори в Молдові

3 листопада в Молдові відбувся другий тур президентських виборів, де головними суперниками були чинна президентка Майя Санду та кандидат від Партії соціалістів, колишній прокурор Олександр Стояногло.

За підсумками голосування, Санду здобула 55,35% голосів і перемогла проросійського опонента.

Світові лідери привітали Санду 3 і 4 листопада, а міжнародні спостерігачі загалом позитивно оцінили виборчий процес.

Водночас Росія та її агенти намагалися втрутитися у виборчий процес, щоб вплинути на результати.

Серед прикладів такого втручання радник Санду назвав організоване підвезення виборців з Придністров’я, незаконне згідно з виборчим кодексом Молдови. Станом на 11:00 явка серед придністровських виборців вже перевищила загальний показник за весь перший тур.