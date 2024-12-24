Президентка Молдови Санду склала присягу на другий термін
Категорія
Політика
Дата публікації

Президентка Молдови Санду склала присягу на другий термін

Президентка Молдови Санду склала присягу на другий термін
Джерело:  Newsmaker

24 грудня президентка Молдови Мая Санду офіційно вступила на другий термін, склавши присягу. 

Головні тези:

  • Молдова продовжує свій розвиток під керівництвом президентки Маї Санду, яка склала присягу на другий термін.
  • Президентка закликала до національної мобілізації для продовження реформ і розвитку країни.
  • На виборах Маї Санду перемогла з переконливим результатом над проросійським кандидатом, отримавши підтримку як вітчизняних, так і міжнародних спостерігачів.
  • Загальносвітові лідери щиро привітали президентку Маю Санду, позитивно оцінивши виборчий процес в Молдові.
  • Не дивлячись на втручання з боку Росії та її агентів, президентка Мая Санду вистояла у своєму переконанні та продовжує розбудову країни на шляху до процвітання.

Мая Санду склала присягу на другий термін президента

Після складання присяги Санду виступила з промовою, в якій підкреслила досягнення країни попри численні виклики, включаючи кризи останніх років і російське вторгнення в Україну.

Я працювала з відданістю під час мого першого мандату, і я продовжуватиму з ще більшою волею та енергією. За 4 роки ми разом зробили те, що не вдавалося здійснити за 30 років незалежності.

 Мая Санду

 Мая Санду

Президентка Молдови

Санду закликала до національної мобілізації для продовження реформ і розвитку країни.

Рухайтеся вперед з упевненістю. Наша Молдова — це спадщина, оптимізм, боротьба, розвиток, організованість, воля та амбіції, — наголосила президентка.

Президентка зазначила, що попереду ще багато роботи, та висловила впевненість у спроможності Молдови долати труднощі та продовжувати свій шлях до процвітання.

Президентські вибори в Молдові

3 листопада в Молдові відбувся другий тур президентських виборів, де головними суперниками були чинна президентка Майя Санду та кандидат від Партії соціалістів, колишній прокурор Олександр Стояногло.

За підсумками голосування, Санду здобула 55,35% голосів і перемогла проросійського опонента.

Світові лідери привітали Санду 3 і 4 листопада, а міжнародні спостерігачі загалом позитивно оцінили виборчий процес.

Водночас Росія та її агенти намагалися втрутитися у виборчий процес, щоб вплинути на результати.

Серед прикладів такого втручання радник Санду назвав організоване підвезення виборців з Придністров’я, незаконне згідно з виборчим кодексом Молдови. Станом на 11:00 явка серед придністровських виборців вже перевищила загальний показник за весь перший тур.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
У Молдові висловили протест РФ через втручання у вибори та падіння дронів
У Молдові висловили протест РФ через втручання у вибори та падіння дронів
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Молдова засудила масовану атаку РФ по енергоінфраструктурі України
Молдова засудила масовану атаку РФ по енергоінфраструктурі України
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
У Молдові звинуватили Абрамовича у причетності до спроби зриву виборів
Роман Абрамович

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?