Российская газодобывающая корпорация "Газпром" объявила, что прекращает поставки газа в Молдову с 1 января 2025 года.

Газпром не будет поставлять газ в Молдову

Об этом сообщает пропагандистское госагентство ТАСС со ссылкой на заявление компании.

Газпром с 08:00 мск 1 января 2025 г. вводит ограничение поставки природного газа в Республику Молдова до 0 куб. м в сутки, сообщили в холдинге. Поделиться

Причиной ограничений якобы является отказ молдавской стороны урегулировать задолженность по поставкам газа.

Как говорится в сообщении российской компании, направленном в Кишинев, АО "Молдовагаз" регулярно "не выполняет свои платежные обязательства по действующему контракту, что является существенным нарушением его условий".

Ограничение будет действовать до тех пор, пока ПАО "Газпром" в письменном виде не уведомит АО "Молдовагаз" о другом, — пишет "Газпром".

Российская газовая компания отмечает, что "оставляет за собой все свои права, включая право на одностороннее расторжение контракта и право требовать с АО "Молдовагаз" возмещения всех убытков и уплаты штрафов за невыполнение и/или ненадлежащее исполнение АО "Молдовагаз" своих обязательств" по контракту".

Реакция "Молдовагаз" на шантаж России

Временный исполняющий обязанности главы "Молдовагаз" Вадим Чебан сообщил, что компания "приняла к сведению" решение "Газпрома". Он напомнил, что с декабря 2022 года весь поставляемый из России газ передавали в приднестровский регион.

В то же время, природный газ для потребителей правого берега Днестра покупали на региональных и европейских рынках. Следует отметить, что "Молдовагаз" законтрактовал необходимые объемы газа, которые полностью обеспечат все потребление Правобережья до конца марта 2025 года. Поделиться

Российский газ для Молдовы и при чем здесь Украина

Молдова уже два года не покупает газ у российского "Газпрома", но ее энергетическая зависимость от Москвы остается достаточно большой.

Официальный Кишинев закупает газ в Европе — около 1 млрд куб в год. Этот газ может быть российского происхождения, но для него главное, что он не связан с контрактами с "Газпромом".

Российский газ в объеме до 2 млрд куб транзитом через Украину получает только неподконтрольное левобережное Приднестровье. Но это используется и для Молдавской ГРЭС, которая на 90% обеспечивает электроэнергией другую часть Молдовы.