Россия цинично решила "наказать" Молдову прекращением поставок газа

Российская газодобывающая корпорация "Газпром" объявила, что прекращает поставки газа в Молдову с 1 января 2025 года.
Главные тезисы
- Решение «Газпрома» прекратить поставки газа в Молдову свидетельствует об энергетическом шантаже со стороны России.
- Официальный Кишинев не признает долги за российский газ для Приднестровья.
- Природный газ из России транзитом через Украину получало только неподконтрольное Приднестровье.
Газпром не будет поставлять газ в Молдову
Об этом сообщает пропагандистское госагентство ТАСС со ссылкой на заявление компании.
Причиной ограничений якобы является отказ молдавской стороны урегулировать задолженность по поставкам газа.
Как говорится в сообщении российской компании, направленном в Кишинев, АО "Молдовагаз" регулярно "не выполняет свои платежные обязательства по действующему контракту, что является существенным нарушением его условий".
Ограничение будет действовать до тех пор, пока ПАО "Газпром" в письменном виде не уведомит АО "Молдовагаз" о другом, — пишет "Газпром".
Российская газовая компания отмечает, что "оставляет за собой все свои права, включая право на одностороннее расторжение контракта и право требовать с АО "Молдовагаз" возмещения всех убытков и уплаты штрафов за невыполнение и/или ненадлежащее исполнение АО "Молдовагаз" своих обязательств" по контракту".
Реакция "Молдовагаз" на шантаж России
Временный исполняющий обязанности главы "Молдовагаз" Вадим Чебан сообщил, что компания "приняла к сведению" решение "Газпрома". Он напомнил, что с декабря 2022 года весь поставляемый из России газ передавали в приднестровский регион.
Российский газ для Молдовы и при чем здесь Украина
Молдова уже два года не покупает газ у российского "Газпрома", но ее энергетическая зависимость от Москвы остается достаточно большой.
Официальный Кишинев закупает газ в Европе — около 1 млрд куб в год. Этот газ может быть российского происхождения, но для него главное, что он не связан с контрактами с "Газпромом".
Российский газ в объеме до 2 млрд куб транзитом через Украину получает только неподконтрольное левобережное Приднестровье. Но это используется и для Молдавской ГРЭС, которая на 90% обеспечивает электроэнергией другую часть Молдовы.
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