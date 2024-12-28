Росія цинічно вирішила "покарати" Молдову припиненням постачання газу

Російська газовидобувна корпорація "Газпром" оголосила, що припиняє постачання газу до Молдови з 1 січня 2025 року.

Газпром не постачатиме газ до Молдови

Про це повідомляє пропагандистська держагенція ТАСС з посилання на заяву компанії.

Газпром з 08:00 мск 1 січня 2025 року вводить обмеження постачання природного газу до Республіки Молдова до 0 куб. м на добу, повідомили у холдингу. Поширити

Причиною обмежень нібито є відмова молдовської сторони врегулювати заборгованість за постачання газу.

Як йдеться в повідомленні російської компанії, спрямованому до Кишинева, АТ "Молдовагаз" регулярно "не виконує свої платіжні зобов'язання за чинним контрактом, що є суттєвим порушенням його умов".

Обмеження діятиме до тих пір, поки ПАТ "Газпром" письмово не повідомить АТ "Молдовагаз" про інше, — пише "Газпром".

Російська газова компанія зазначає, що "залишає за собою всі свої права, включно з правом на одностороннє розірвання контракту та право вимагати з АТ "Молдовагаз" відшкодування всіх збитків та сплати штрафів за невиконання та/або неналежне виконання АТ "Молдовагаз" своїх зобов'язань за контрактом".

Реакція "Молдовагаз" на шантаж Росії

Тимчасовий виконувач обов’язків голови "Молдовагаз" Вадим Чебан повідомив, що компанія "взяла до відома" рішення "Газпрому". Він нагадав, що з грудня 2022 року весь газ, що постачається з Росії, передавали в придністровський регіон.

Водночас природний газ для споживачів правого берега Дністра купували на регіональних та європейських ринках. Слід наголосити, що "Молдовагаз" законтрактував необхідні обсяги газу, які повністю забезпечать все споживання Правобережжя до кінця березня 2025 року. Поширити

Російський газ для Молдови і до чого тут Україна

Молдова вже два роки не купує газ у російського "Газпрому", але її енергетична залежність від Москви залишається досить великою.

Офіційний Кишинів закуповує газ у Європі — близько 1 млрд кубометрів на рік. Цей газ може бути російського походження, але для нього головне, що він не пов'язаний контрактами з "Газпромом".

Російський газ в обсязі до 2 млрд куб транзитом через Україну отримує тільки непідконтрольне лівобережне Придністров'я. Але цей використовують і для Молдовської ГРЕС, яка на 90% забезпечує електроенергією іншу частину Молдови.