“Енергоатом” здійснюватиме поставки електроенергії Молдові у нічний час, коли навантаження на енергосистему в Україні мінімальне.

Що відомо про допомогу Молдові від України з поставками електроенергії

Як зазначили представники молдовської компанії Energocom, Україна готова передавати країні нічний надлишок електроенергії, який утворюється у мережі.

Цей надлишок з’являється у нічний час завдяки роботі українських атомних станцій і відправляється на експорт.

Потужності поставок електроенергії на кордоні Румунії та Молдови обмежені до 315 МВт, тоді як потреби Молдови складають 650-800 МВт.

Компанія Energocom замовляє додаткові потужності на аукціонах із сусідніми країнами.

Енергомережа Молдови

Більша частина потреб Молдови в електроенергії, тобто 62%, покриватиметься за рахунок імпорту з Румунії.

У січні очікується, що теплові електроцентралі (ТЕЦ) у Кишиневі та Бєльцях вироблять понад 127 тис МВт-год, що становить близько 28% загального споживання електроенергії в Молдові.

У грудні 2024 парламент Молдови затвердив надзвичайний стан в енергетиці через можливе припинення постачання російського газу. Цей газ Молдова спрямовувала на постачання Придністров'ю, для решти території закуповувався газ на ринках ЄС.

Що відомо про ситуацію у Молдові на тлі дефіциту електроенергії через припинення генерації з ПМР

Із припиненням транзиту російського газу територією України найбільше постраждав регіон невизнаного Придністров'я.

Молдова отримувала 5,7 млн кубометрів газу на добу, але весь газ ішов у Придністров'я, де його вистачало для внутрішнього споживання і генерації електроенергії.

У Молдові з 16 грудня у зв'язку з цим діє режим надзвичайної ситуації.

Влада Придністров'я також ввела надзвичайний економічний стан у регіоні. Ситуація на енергоринку на обох берегах Дністра істотно змінилася.

За даними Energocom, правобережна Молдова повністю забезпечена поставками електроенергії на 1 січня: 45% поставок припаде на місцеве виробництво (ТЕЦ, а також поновлювані джерела енергії), 52% на сусідню Румунію, а ще 3% — на український «Енергоатом».

Як випливає з даних держпідприємства Moldelectrica, з 1 січня Termoelectrica запустила ТЕЦ-1, яка раніше не працювала. Протягом дня він видає близько 6 МВт, тоді як ТЕЦ-2 видає близько 174-175 МВт. Споживання електроенергії сьогодні, 1 січня, йде нижче запланованого.

Між тим сепаратистський регіон Придністров’я оголосив про заходи щодо економії газу, включно з припиненням газопостачання низці соціальних об'єктів.

Молдавська ГРЕС перейшла від використання газу до вугілля. Заправка метаном на АЗС обмежена і доступна лише для автомобілів, що обслуговують громадські потреби.

Розташовані в Придністров'ї Молдавська ДРЕС і Дубоссарська ГЕС 1 січня видавали близько 113 МВт, але є можливість зростання генерації в разі збільшення споживання.

Запаси газу Придністров'я становлять 13 млн кубометрів. Цього обсягу має вистачити на 10 днів для північних районів і на 20 днів для південних районів Придністров'я.

Навіть після припинення транзиту через Україну «Газпром» все одно мав можливість виконувати свої контрактні зобов'язання, постачаючи газ Трансбалканським трубопроводом. Цим газопроводом газ можна буде транспортувати до Туреччини, балканських і центральноєвропейських країн, минаючи Україну. Але він цього не зробив, оскільки використовує постачання газу в Молдову для шантажу.