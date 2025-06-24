Украина чтит память юных героев Тиграна Оганнисяна и Никиты Ханганова

24 июня 2023 года Украину и мир шокировало ужасающее известие: российские захватчики расстреляли в оккупированном Бердянске 16-летних Тиграна Оганнисяна и Никиту Ханганова. Украинские подростки до последнего вздоха боролись за освобождение родины и не скорились врагу даже перед лицом смерти.

Что важно знать о подвиге Тиграна Оганнисяна и Никиты Ханганова

За спасение юношей боролась не только Украина, но и Европа.

Так, ещо до убийства подростков Европарламент осудил российские оккупационные силы в преследовании Тиграна Оганнисяна и Никиты Ханганова.

Ребята и их семьи питали надежду, что это даст им возможность вырваться из оккупированного города, однако оккупанты отдали приказ казнить юных героев, отомстив таким образом им за верность родине.

Все началось еще 30 сентября 2022 года, когда военные РФ похитили 16-летнего Тииграна Оганнисяна, проживавшего с бабушкой во временно оккупированном Бердянске.

Он рассказал, что сначала его увезли в поле, в него стреляли, заставляли прощаться с жизнью. Потом он рассказал, как его били током: набрасывали мокрую простыню на голову, одевали наручники, какие-то провода. Тигран говорил: «Мама, это не больно, просто все мускулы сжимаются и ты кричишь. Они заставляли меня сказать, что я работаю в СБУ. Но я там не работаю”, — рассказала мать юноши. Поделиться

После издевательств Тиграна неожиданно отпустили, однако с тех пор оккупанты регулярно допрашивали не только его, но и одноклассника Никиту Ханганова, а в их домах устраивали обыски и потребовали, чтобы подростки записали видео о том, что они совершили диверсию на железнодорожных путях.

Вечером 24 июня 2023 г. в сети опубликовали видео, которое записал Тигран.

Где и когда была сделана запись — неизвестно. Кому было отправлено видеосообщение и кто его опубликовал, также неизвестно.

В ролике юноша с автоматом в руках сидит на полу в каком-том помещении, а на его пальцах — следы крови.

"Двух точно", — отвечает в ролике Тигран на вопрос человека за кадром. Разобрать невозможно. После этого он говорит: "Все, это смерть, пацаны. Прощайте." Поделиться

Украинская "Медийная инициатива по правам человека" сообщила, что двое несовершеннолетних украинских школьников были убиты выстрелами российских снайперов.

Через полгода после гибели подростков российские оккупационные власти не предоставили родным свидетельства о смерти парней.

20 мая 2024 в городе Запорожье часть улицу Лассаля переименовали в честь Тиграна Оганнисяна, а другую часть в честь его друга Никиты Ханганова.