Україна вшановує пам'ять юних героїв Тиграна Оганнісяна та Микити Ханганова

24 червня 2023 року Україну та світ шокувала жахаюча звістка: російські загарбники розстріляли у в окупованому Бердянську 16-річних Тиграна Оганнісяна та Микити Ханганова. Українські підлітки до останнього подиху боролися за звільнення батьківщини й не скорилися ворогу навіть перед обличчям смерті.

Що важливо знати про подвиг Тиграна Оганнісяна та Микити Ханганова

За порятунок юнаків боролася не лише Україна, а й також Європа.

Так, напередодні вбивства підлітків Європарламент засудив російські окупаційні сили в переслідуванні Тиграна Оганнісяна та Микити Ханганова.

Хлопці та їхні родини плекали надію, що це дасть їм можливість вирватися з окупованого міста, однак окупанти віддали наказ стратити юних героїв, таким чином помстившись їм за вірність батьківщині.

Все почалося ще 30 вересня 2022 року коли військові РФ викрали 16-річного Тииграна Оганнісяна, який мешкав із бабусею в тимчасово окупованому Бердянську.

Він розповів, що спочатку його вивезли в поле, в нього стріляли, змушували прощатися із життям. Потім він розповів, як його били током: накидали мокре простирадло на голову, одягали наручники, якісь дроти. Тигран казав: «Мама, це не боляче, просто всі м'язи стискаються і ти кричиш. Вони змушували мене сказати, що я працюю на СБУ. Але ж я там не працюю», — розповіла матір юнака. Поширити

Після знущань Тиграна неочікувано відпустили, однак з того часу окупанти регулярно допитували не лише його, а й також однокласника Микиту Ханганова, а в їхніх оселях влаштовували обшуки та зажадали, щоб підлітки записали відео, що вони зробили диверсію на залізничних шляхах.

Увечері 24 червня 2023 року у мережі опублікували відео, яке записав Тигран.

Де і коли було зроблено запис, невідомо. Кому було надіслано відеоповідомлення та хто його опублікував, також невідомо.

У ролику юнак з автоматом у руках сидить на підлозі в якомусь приміщенні, а на його пальцях — сліди крові.

“Двох точно”, — відповідає в ролику Тигран на питання людини за кадром. Про що його спитали, розібрати неможливо. Після цього він каже: “Все, це смерть, пацани. Прощавайте.” Стискає кулак у тактичній рукавичці та додає: “Слава Україні”. Йому відповіли “Героям слава”. Поширити

Українська “Медійна ініціатива з прав людини” повідомила, що двоє неповнолітніх українських школярів були вбиті пострілами російських снайперів.

Через пів року після загибелі підлітків російська окупаційна влада не надала рідним свідоцтва про смерті хлопців.

20 травня 2024 року у місті Запоріжжя частину вулицю Лассаля перейменували на честь Тіграна Оганнісяна, а іншу частину на честь його друга Микити Ханганова.