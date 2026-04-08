Украина до сих пор не получила от Норвегии 6 обещанных истребителей F-16

Шесть истребителей F-16, которые Норвегия обещала передать Украине, до сих пор не доставлены. Все эти самолеты находятся в ремонтной мастерской в Бельгии.
Главные тезисы
- Норвегия не передала Украине 6 истребителей F-16 из-за технических проблем и неисправностей самолетов.
- Самолеты находятся в ремонтной мастерской в Бельгии, где не хватает около сотни деталей для их восстановления.
По словам собеседников издания NRK, два истребителя находятся на ремонте в Бельгии более года, после того, как их использовали для обучения украинских пилотов в Дании.
Источники рассказали, что четырем самолетам, находящимся в ремонтной мастерской компании Sabena, не хватает около сотни деталей. По их словам, поэтому уйдет много времени, чтобы собрать их вместе.
Также в издании добавили, что правительство Норвегии ранее производило заявления, создававшие впечатление, что норвежские самолеты F-16 якобы уже доставлены в Украину. К примеру, начальник Генерального штаба Эйрик Кристоферсен говорил, что самолеты F-16, которые страна подарила Украине, "сейчас являются важной частью украинской противовоздушной обороны".
Ранее генерал-лейтенант ВВС США в отставке Дэвид Дептула заявил, что политика США по поводу отсутствия поставок Украине истребителей на ранних этапах длительного конфликта с РФ является огромной ошибкой. По его словам, Украине нужно было предоставить то, что позволило эффективно наносить удары.
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-