Украина до сих пор не получила от Норвегии 6 обещанных истребителей F-16
Украина до сих пор не получила от Норвегии 6 обещанных истребителей F-16

Источник:  NRK

Шесть истребителей F-16, которые Норвегия обещала передать Украине, до сих пор не доставлены. Все эти самолеты находятся в ремонтной мастерской в Бельгии.

  • Норвегия не передала Украине 6 истребителей F-16 из-за технических проблем и неисправностей самолетов.
  • Самолеты находятся в ремонтной мастерской в Бельгии, где не хватает около сотни деталей для их восстановления.

Норвегия до сих пор не передала Украине 6 истребителей F-16

По словам собеседников издания NRK, два истребителя находятся на ремонте в Бельгии более года, после того, как их использовали для обучения украинских пилотов в Дании.

Еще четыре самолета были неисправны, поэтому не смогли подняться в воздух. Их разобрали на запчасти и отправили в ремонтную мастерскую компании Sabena в Бельгии.

Источники рассказали, что четырем самолетам, находящимся в ремонтной мастерской компании Sabena, не хватает около сотни деталей. По их словам, поэтому уйдет много времени, чтобы собрать их вместе.

Также в издании добавили, что правительство Норвегии ранее производило заявления, создававшие впечатление, что норвежские самолеты F-16 якобы уже доставлены в Украину. К примеру, начальник Генерального штаба Эйрик Кристоферсен говорил, что самолеты F-16, которые страна подарила Украине, "сейчас являются важной частью украинской противовоздушной обороны".

Ранее генерал-лейтенант ВВС США в отставке Дэвид Дептула заявил, что политика США по поводу отсутствия поставок Украине истребителей на ранних этапах длительного конфликта с РФ является огромной ошибкой. По его словам, Украине нужно было предоставить то, что позволило эффективно наносить удары.

По его словам, американские истребители предоставляют "возможность наносить быстрые и глубокие удары, чтобы сорвать российские маневры". Он подчеркнул, что "мы могли бы сделать это в первый год войны и уже положить этому конец".

