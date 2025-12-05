Украинские F-16 получили возможность дешево сбивать российские шахеды — мнение экспертов

Украинские истребители F-16 предположительно могут сбивать российские дроны с помощью недорогих и эффективных ракет APKWS II.

Впервые F-16 украинских ВВС получили возможность применять блоки LAU-131 для Hydra-70, совместимые с комплектами APKWS II с полуактивной лазерной наводкой.

Это отметил паблик Avia OFN, также опубликовавший соответствующую фотографию. Также был замечен подвесной контейнер, вероятно, AN/AAQ-33 Sniper Advanced Targeting Pod, предназначенный для предоставления целеуказания с помощью лазера.

Эта система позволяет эффективно сбивать вражеские дроны при относительно низкой стоимости ракеты — около 30-31 тысяч долларов за единицу по сравнению с миллионными ценами AIM-9 и AIM-120.

На самолете установлен подвесной контейнер AN/AAQ-33 Sniper Advanced Targeting Pod, обеспечивающий точную лазерную наводку. Без него ракеты остаются неуправляемыми.

Один F-16 может нести до 28-и 70-мм ракет, что делает его эффективным инструментом противодействия БПЛА.

Эффективность APKWS II для борьбы с беспилотниками сначала доказали в наземных операциях в Украине, а затем США адаптировали систему для истребителей, таких как F-15E Strike Eagle.

В настоящее время украинские F-16 получили подобную возможность благодаря помощи партнерских стран Европы, включая Нидерланды, Бельгия, Норвегия, Великобритания и Польша.

До этого старые украинские F-16 имели ограниченные возможности противодействия дронам.

Использование Sniper Pod и APKWS II стало значительным усилением воздушных сил, позволяя экономить дорогие ракеты и эффективно бороться с массированными атаками беспилотников РФ.