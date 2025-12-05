Украинские F-16 получили возможность дешево сбивать российские шахеды — мнение экспертов

Украинские истребители F-16 предположительно могут сбивать российские дроны с помощью недорогих и эффективных ракет APKWS II.
Главные тезисы
- Украинские F-16 обрели способность эффективно противостоять российским дронам благодаря использованию дешевых и эффективных ракет APKWS II.
- Сотрудничество с Европой, включая Нидерланды, Бельгию, Норвегию, Великобританию и Польшу, позволило украинским F-16 получить новые возможности в борьбе с беспилотниками.
Украинские F-16, вероятно, сбивают шахеды РФ дешевыми ракетами APKWS II
Впервые F-16 украинских ВВС получили возможность применять блоки LAU-131 для Hydra-70, совместимые с комплектами APKWS II с полуактивной лазерной наводкой.
Эта система позволяет эффективно сбивать вражеские дроны при относительно низкой стоимости ракеты — около 30-31 тысяч долларов за единицу по сравнению с миллионными ценами AIM-9 и AIM-120.
На самолете установлен подвесной контейнер AN/AAQ-33 Sniper Advanced Targeting Pod, обеспечивающий точную лазерную наводку. Без него ракеты остаются неуправляемыми.
Один F-16 может нести до 28-и 70-мм ракет, что делает его эффективным инструментом противодействия БПЛА.
В настоящее время украинские F-16 получили подобную возможность благодаря помощи партнерских стран Европы, включая Нидерланды, Бельгия, Норвегия, Великобритания и Польша.
До этого старые украинские F-16 имели ограниченные возможности противодействия дронам.
Использование Sniper Pod и APKWS II стало значительным усилением воздушных сил, позволяя экономить дорогие ракеты и эффективно бороться с массированными атаками беспилотников РФ.
