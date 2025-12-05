Українські F-16 отримали можливість дешево збивати російські шахеди — думка експертів

Українські винищувачі F-16, імовірно, можуть збивати російські дрони за допомогою недорогих і ефективних ракет APKWS II.
Головні тези:
- Українські F-16 отримали можливість збивати російські дрони за допомогою дешевих та ефективних ракет APKWS II.
- Використання Sniper Pod та APKWS II значно посилило Повітряні сили України, дозволяючи ефективно протистояти масованим атакам безпілотників РФ.
- Нові можливості українських F-16 забезпечені співпрацею з партнерськими країнами Європи - Нідерландами, Бельгією, Норвегією, Великою Британією та Польщею.
Українські F-16, ймовірно, збивають шахеди РФ дешевими ракетами APKWS II
Уперше F-16 українських ВПС отримали можливість застосовувати блоки LAU-131 для Hydra-70, сумісні з комплектами APKWS II із напівактивним лазерним наведенням.
Ця система дозволяє ефективно збивати ворожі дрони при відносно низькій вартості ракети — близько 30-31 тисячі доларів за одиницю, у порівнянні з мільйонними цінами AIM-9 та AIM-120.
На літаку встановлений підвісний контейнер AN/AAQ-33 Sniper Advanced Targeting Pod, який забезпечує точне лазерне наведення. Без нього ракети залишаються некерованими.
Один F-16 може нести до 28-и 70-мм ракет, що робить його ефективним інструментом протидії БПЛА.
Нині українські F-16 отримали подібну можливість завдяки допомозі партнерських країн Європи, серед яких Нідерланди, Бельгія, Норвегія, Велика Британія та Польща.
До цього старі українські F-16 мали обмежені можливості протидії дронам.
Використання Sniper Pod та APKWS II стало значним посиленням Повітряних сил, дозволяючи економити дорогі ракети і ефективно боротися з масованими атаками безпілотників РФ.
