Україна досі не отримала від Норвегії 6 обіцяних винищувачів F-16
Категорія
Світ
Дата публікації

Україна досі не отримала від Норвегії 6 обіцяних винищувачів F-16

Джерело:  NRK

Шість винищувачів F-16, які Норвегія обіцяла передати Україні, досі не доставлені. Усі ці літаки перебувають у ремонтній майстерні в Бельгії.

Головні тези:

  • 6 винищувачів F-16 від Норвегії для України ще не були передані через технічні проблеми та несправності літаків.
  • Чотири з літаків були розібрані на запчастини і відправлені до ремонтної майстерні в Бельгії, де бракує близько сотні деталей для їх відновлення.

За словами співрозмовників видання NRK, два винищувачі перебувають на ремонті в Бельгії понад рік, після того як їх використовували для навчання українських пілотів у Данії.

Ще чотири літаки були несправні, тому не змогли піднятися в повітря. Їх розібрали на запчастини та відправили до ремонтної майстерні компанії Sabena в Бельгії.

Джерела розповіли, що чотирьом літакам, які перебувають у ремонтній майстерні компанії Sabena, бракує близько сотні деталей. За їхніми словами, тому знадобиться багато часу, щоб зібрати їх разом.

Також у виданні додали, що уряд Норвегії раніше робив заяви, які створювали враження, що норвезькі літаки F-16 нібито вже доставлені в Україну. Наприклад, начальник Генерального штабу Ейрік Крістофферсен говорив, що літаки F-16, які країна подарувала Україні, "зараз є важливою частиною української протиповітряної оборони".

Раніше генерал-лейтенант ВПС США у відставці Девід Дептула заявив, що політика США щодо відсутності поставок Україні винищувачів на ранніх етапах тривалого конфлікту з РФ є величезною помилкою. За його словами, Україні потрібно було надати те, що дозволило б ефективно наносити удари.

За його словами, американські винищувачі надають "можливість завдавати швидких і глибоких ударів, щоб зірвати російські маневри". Він підкреслив, що "ми могли б зробити це в перший рік війни і вже покласти цьому край".

Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
F-16
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Центр протидії дезінформації
F-16
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Бельгія

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?