Україна досі не отримала від Норвегії 6 обіцяних винищувачів F-16

Шість винищувачів F-16, які Норвегія обіцяла передати Україні, досі не доставлені. Усі ці літаки перебувають у ремонтній майстерні в Бельгії.

Норвегія досі не передала Україні 6 винищувачів F-16

За словами співрозмовників видання NRK, два винищувачі перебувають на ремонті в Бельгії понад рік, після того як їх використовували для навчання українських пілотів у Данії.

Ще чотири літаки були несправні, тому не змогли піднятися в повітря. Їх розібрали на запчастини та відправили до ремонтної майстерні компанії Sabena в Бельгії.

Джерела розповіли, що чотирьом літакам, які перебувають у ремонтній майстерні компанії Sabena, бракує близько сотні деталей. За їхніми словами, тому знадобиться багато часу, щоб зібрати їх разом.

Також у виданні додали, що уряд Норвегії раніше робив заяви, які створювали враження, що норвезькі літаки F-16 нібито вже доставлені в Україну. Наприклад, начальник Генерального штабу Ейрік Крістофферсен говорив, що літаки F-16, які країна подарувала Україні, "зараз є важливою частиною української протиповітряної оборони".

Раніше генерал-лейтенант ВПС США у відставці Девід Дептула заявив, що політика США щодо відсутності поставок Україні винищувачів на ранніх етапах тривалого конфлікту з РФ є величезною помилкою. За його словами, Україні потрібно було надати те, що дозволило б ефективно наносити удари.