Украина договорилась с Румынией о новом решении по экспорту украинской продукции

Шмигаль сообщил, что Украина и Румыния договорились углублять сотрудничество в разных сферах и подписали соответствующее заявление.

Сотрудничество, в частности, будет касаться повышения транзитного потенциала для экспорта украинской аграрной продукции путем полноценного использования путей солидарности ЕС.

Также среди заключенных сделок:

Соглашение о строительстве автодорожного пограничного моста через р. Тиса между населенными пунктами Белая Церковь и Сигета Мармация, где откроется один из запланированных новых пунктов пропуска.

Меморандум об усилении сотрудничества по обеспечению надежного транзита продукции украинского производства.

Протокол Соглашения между Украиной и Европейским Сообществом о реадмиссии лиц. Это необходимо для совместной борьбы с незаконной миграцией.

Декларацию о намерениях между украинским и румынским Минздравом о противодействии вызовам войны и сотрудничестве между учреждениями здравоохранения.

Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в фармацевтической сфере.