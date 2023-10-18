Украина договорилась с Румынией о новом решении по экспорту украинской продукции

18 октября премьер-министр Украины Денис Шмигаль в Киеве встретился с премьер-министром Румынии Марчелом Чолаку. По итогам заседания было заключено 7 документов.
В Киеве прошло совместное заседание правительств Украины и Румынии
Шмигаль сообщил, что Украина и Румыния договорились углублять сотрудничество в разных сферах и подписали соответствующее заявление.
Сотрудничество, в частности, будет касаться повышения транзитного потенциала для экспорта украинской аграрной продукции путем полноценного использования путей солидарности ЕС.
Украина и Румыния заключили семь соглашений о сотрудничестве
Также среди заключенных сделок:
Соглашение о строительстве автодорожного пограничного моста через р. Тиса между населенными пунктами Белая Церковь и Сигета Мармация, где откроется один из запланированных новых пунктов пропуска.
Меморандум об усилении сотрудничества по обеспечению надежного транзита продукции украинского производства.
Протокол Соглашения между Украиной и Европейским Сообществом о реадмиссии лиц. Это необходимо для совместной борьбы с незаконной миграцией.
Декларацию о намерениях между украинским и румынским Минздравом о противодействии вызовам войны и сотрудничестве между учреждениями здравоохранения.
Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в фармацевтической сфере.
Меморандум о сотрудничестве между украинским Минстратегпромом и Министерством экономики Румынии по увеличению производственных мощностей и расширению производства боеприпасов.
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