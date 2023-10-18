Украина договорилась с Румынией о новом решении по экспорту украинской продукции
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Экономика
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Украина договорилась с Румынией о новом решении по экспорту украинской продукции

Денис Шмигаль
Чолаку и Шмигаль
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18 октября премьер-министр Украины Денис Шмигаль в Киеве встретился с премьер-министром Румынии Марчелом Чолаку. По итогам заседания было заключено 7 документов.

В Киеве прошло совместное заседание правительств Украины и Румынии

Шмигаль сообщил, что Украина и Румыния договорились углублять сотрудничество в разных сферах и подписали соответствующее заявление.

Сотрудничество, в частности, будет касаться повышения транзитного потенциала для экспорта украинской аграрной продукции путем полноценного использования путей солидарности ЕС.

Украина и Румыния заключили семь соглашений о сотрудничестве

Также среди заключенных сделок:

  • Соглашение о строительстве автодорожного пограничного моста через р. Тиса между населенными пунктами Белая Церковь и Сигета Мармация, где откроется один из запланированных новых пунктов пропуска.

  • Меморандум об усилении сотрудничества по обеспечению надежного транзита продукции украинского производства.

  • Протокол Соглашения между Украиной и Европейским Сообществом о реадмиссии лиц. Это необходимо для совместной борьбы с незаконной миграцией.

  • Декларацию о намерениях между украинским и румынским Минздравом о противодействии вызовам войны и сотрудничестве между учреждениями здравоохранения.

  • Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в фармацевтической сфере.

  • Меморандум о сотрудничестве между украинским Минстратегпромом и Министерством экономики Румынии по увеличению производственных мощностей и расширению производства боеприпасов.

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