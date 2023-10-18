Україна домовилася з Румунією про нове рішення щодо експорту української продукції

Шмигаль повідомив, що Україна та Румунія домовились поглиблювати співробітництво в різних галузях і підписали відповідну заяву.

Співпраця зокрема стосуватиметься підвищення транзитного потенціалу для експорту української аграрної продукції шляхом повноцінного використання шляхів солідарності ЄС.

Також серед укладених угод:

Угода про будівництво автодорожнього прикордонного мосту через р. Тиса між населеними пунктами Біла Церква та Сігету Мармацієй, де відкриється один із запланованих нових пунктів пропуску.

Меморандум щодо посилення співпраці із забезпечення надійного транзиту продукції українського виробництва.

Протокол до Угоди між Україною та Європейським Співтовариством про реадмісію осіб. Це потрібно для спільної боротьби з незаконною міграцією.

Декларацію про наміри між українським та румунським МОЗ про протидію викликам війни та співпрацю між закладами охорони здоров’я.

Меморандум про взаєморозуміння та співробітництво у фармацевтичній сфері.