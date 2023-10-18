Україна домовилася з Румунією про нове рішення щодо експорту української продукції

18 жовтня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Києві зустрівся з прем'єр-міністром Румунії Марчелом Чолаку. За підсумками засідання уклали 7 документів.
У Києві пройшло спільне засідання урядів України та Румунії
Шмигаль повідомив, що Україна та Румунія домовились поглиблювати співробітництво в різних галузях і підписали відповідну заяву.
Співпраця зокрема стосуватиметься підвищення транзитного потенціалу для експорту української аграрної продукції шляхом повноцінного використання шляхів солідарності ЄС.
Україна та Румунія уклали сім угод про співпрацю
Також серед укладених угод:
Угода про будівництво автодорожнього прикордонного мосту через р. Тиса між населеними пунктами Біла Церква та Сігету Мармацієй, де відкриється один із запланованих нових пунктів пропуску.
Меморандум щодо посилення співпраці із забезпечення надійного транзиту продукції українського виробництва.
Протокол до Угоди між Україною та Європейським Співтовариством про реадмісію осіб. Це потрібно для спільної боротьби з незаконною міграцією.
Декларацію про наміри між українським та румунським МОЗ про протидію викликам війни та співпрацю між закладами охорони здоров’я.
Меморандум про взаєморозуміння та співробітництво у фармацевтичній сфері.
Меморандум про співробітництво між українським Мінстратегпромом та Міністерством економіки Румунії щодо збільшення виробничих потужностей та розширення виробництва боєприпасів.
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