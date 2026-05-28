Ukraine Facility. Совет ЕС одобрил выделение Украине почти 2,8 млрд евро

28 мая Совет ЕС принял решение о выделении Украине почти 2,8 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility.

Совет ЕС принял выделение Украине почти 2,8 млрд евро

Об этом сообщила Премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Сегодня Совет ЕС принял решение о выделении Украине почти 2,8 млрд. евро в рамках программы Ukraine Facility. Еврокомиссия положительно оценила исполнение Плана Украины за четвертый квартал 2025 года. Юлия Свириденко Премьер-министр Украины

Свириденко поблагодарила народных депутатов за поддержку важных решений и совместную работу и напомнила, что к концу мая 2026 года уже выполнено 86 шагов Плана Украины. Еще 65 — в процессе реализации.

В рамках программы Ukraine Facility с начала работы инструмента с 2024 года Украина уже получила 26,8 млрд. евро. Общий объем программы на 2024–2027 годы составляет 50 млрд евро.