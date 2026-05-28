Ukraine Facility. Совет ЕС одобрил выделение Украине почти 2,8 млрд евро
Категория
Экономика
Дата публикации

Ukraine Facility. Совет ЕС одобрил выделение Украине почти 2,8 млрд евро

Юлия Свириденко
Совет ЕС
Читати українською

28 мая Совет ЕС принял решение о выделении Украине почти 2,8 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility.

Главные тезисы

  • 28 мая Совет ЕС принял решение выделить Украине 2,8 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility.
  • Еврокомиссия высоко оценила исполнение Плана Украины за 4 квартал 2025 года.

Совет ЕС принял выделение Украине почти 2,8 млрд евро

Об этом сообщила Премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Сегодня Совет ЕС принял решение о выделении Украине почти 2,8 млрд. евро в рамках программы Ukraine Facility. Еврокомиссия положительно оценила исполнение Плана Украины за четвертый квартал 2025 года.

Юлия Свириденко

Юлия Свириденко

Премьер-министр Украины

Свириденко поблагодарила народных депутатов за поддержку важных решений и совместную работу и напомнила, что к концу мая 2026 года уже выполнено 86 шагов Плана Украины. Еще 65 — в процессе реализации.

В рамках программы Ukraine Facility с начала работы инструмента с 2024 года Украина уже получила 26,8 млрд. евро. Общий объем программы на 2024–2027 годы составляет 50 млрд евро.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Евросоюз планирует усилить визовый режим для россиян
Что известно о плане Евросоюза
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Евросоюз продлил санкции против России до 2027 года
ЕС
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украина будет полноправной частью Евросоюза — Зеленский
Владимир Зеленский
Зеленский обещает Украине будущее в Европе

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?