Ukraine Facility. Рада ЄС ухвалила виділення Україні майже 2,8 млрд євро

Про це повідомила Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Сьогодні Рада ЄС ухвалила рішення про виділення Україні майже 2,8 млрд євро в межах програми Ukraine Facility. Єврокомісія позитивно оцінила виконання Плану України за четвертий квартал 2025 року. Юлія Свириденко Прем'єр-міністерка України

Свириденко подякувала народним депутатам за підтримку важливих рішень і спільну роботу і нагадала, що станом на кінець травня 2026 року вже виконано 86 кроків Плану України. Ще 65 — у процесі реалізації.

У межах програми Ukraine Facility з початку роботи інструменту з 2024 року Україна вже отримала 26,8 млрд євро. Загальний обсяг програми на 2024-2027 роки становить 50 млрд євро.