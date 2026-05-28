Ukraine Facility. Рада ЄС ухвалила виділення Україні майже 2,8 млрд євро
Категорія
Економіка
Дата публікації

Ukraine Facility. Рада ЄС ухвалила виділення Україні майже 2,8 млрд євро

Юлія Свириденко
Рада ЄС

28 травня Рада ЄС ухвалила рішення про виділення Україні майже 2,8 млрд євро у межах програми Ukraine Facility.

Головні тези:

  • Рада ЄС ухвалила рішення про виділення Україні майже 2,8 млрд євро в контексті програми Ukraine Facility.
  • Єврокомісія позитивно оцінила виконання Плану України за четвертий квартал 2025 року.

Рада ЄС ухвалила виділення Україні майже 2,8 млрд євро

Про це повідомила Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Сьогодні Рада ЄС ухвалила рішення про виділення Україні майже 2,8 млрд євро в межах програми Ukraine Facility. Єврокомісія позитивно оцінила виконання Плану України за четвертий квартал 2025 року.

Юлія Свириденко

Юлія Свириденко

Прем’єр-міністерка України

Свириденко подякувала народним депутатам за підтримку важливих рішень і спільну роботу і нагадала, що станом на кінець травня 2026 року вже виконано 86 кроків Плану України. Ще 65 — у процесі реалізації.

У межах програми Ukraine Facility з початку роботи інструменту з 2024 року Україна вже отримала 26,8 млрд євро. Загальний обсяг програми на 2024-2027 роки становить 50 млрд євро.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Євросоюз планує посилити візовий режим для росіян
Що відомо про план Євросоюзу
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Євросоюз продовжив санкції проти Росії до 2027 року
ЄС
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Україна буде повноправною частиною Євросоюзу — Зеленський
Володимир Зеленський
Зеленський обіцяє Україні майбутнє в Європі

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?