Украина ― Франция. Онлайн-трансляция чемпионата мира по футзалу

Футзальная сборная Украины в воскресенье, 6 октября, проводит поединок против национальной команды Франции по борьбе за третье место на Чемпионате мира.

Как проходит поединок сборной Украины против сборной Франции

Встреча проходит в Ташкенте на территории Узбекистана.

В первые 10 минут встречи игроки сборной Франции уже трижды нарушили правила против украинских футзолистов.

Уже на третьей минуте получил травму Микитюк. Вместо него вышел Семенченко.

Голкипер украинской сборной Сухов уже совершил три сейва и спас ворота украинской команды.

А на 11-й минуте Игорь Чернявский открыл счет после полученной передачи от Игоря Корсуна!

Что известно о пути сборной Украины в финал Чемпионата мира по футзалу

На ЧМ-2024 в группе Украина проиграла Аргентине и обыграла команды Анголы и Афганистана.

В плей-офф подопечные Косенко прошли сборные Нидерландов и Венесуэлы, а в полуфинале минимально проиграли пятикратным чемпионам мира бразильцам (2:3).

Франция в своем квартете обыграла Гватемалу и Венесуэлу и уступила сборной Ирана.

В плей-офф французы прошли Таиланд и Парагвай, а в полуфинальной встрече проиграли аргентинцам.

Это будет их четвертая очная встреча. В настоящее время минимальное преимущество у французов — одна победа и две ничьи. В последний раз они играли между собой в апреле 2024 года, и тогда команды не определили сильнее — 4:4.

Лучшим результатом на чемпионатах мира по футзалу для Украины является четвертое место на Мундиале-1996, для Франции это дебютный крупный международный форум в истории.

Финал чемпионата мира Бразилия — Аргентина состоится в 18:00.