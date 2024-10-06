Футзальна збірна України у неділю, 6 жовтня, проводить поєдинок проти національної команди Франції у боротьбі за третє місце на Чемпіонаті світу.

Як проходить поєдинок збірної України проти збірної Франції

Зустріч проходить у Ташкенті на території Узбекістану.

Протягом перших 10 хвилин зустрічі гравці збірної Франції вже тричі порушили правила проти українських футзалістів.

Вже на третій хвилині травму отримав Микитюк. Замість нього вийшов Семенченко.

Голкіпер української збірної Сухов вже здійснив три сейви і врятував ворота української команди.

А на 11-ї хвилині Ігор Чернявський відкрив рахунок після отриманої передачі від Ігора Корсуна!

Що відомо про шлях збірної України до фіналу Чемпіонату світу з футзалу

На ЧС-2024 у групі Україна програла Аргентині та обіграла команди Анголи та Афганістану.

У плей-оф підопічні Косенка пройшли збірні Нідерландів та Венесуели, а у півфіналі мінімально програли п'ятикратним чемпіонам світу бразильцям (2:3).

Франція у своєму квартеті обіграла Гватемалу та Венесуелу і поступилася збірній Ірану.

У плей-оф французи пройшли Таїланд та Парагвай, а у півфінальній зустрічі програли аргентинцям.

Це буде їх четверта очна зустріч. Наразі мінімальну перевагу мають французи — одна перемога та дві нічиї. Востаннє вони грали між собою у квітні 2024 року й тоді команди не визначили сильнішу — 4:4.

Найкращим результатом на чемпіонатах світу з футзалу для України є четверте місце на Мундіалі-1996, для Франції ж це дебютний великий міжнародний форум в історії.

Фінал чемпіонату світу Бразилія — Аргентина відбудеться о 18:00.