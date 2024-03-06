Украина готова ограничить торговлю с ЕС. При каких условиях
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Экономика
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Украина готова ограничить торговлю с ЕС. При каких условиях

Зерно
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Источник:  Financial Times

Украина готова принять ограничения на свою торговлю с ЕС взамен на разрешение спора с Польшей, однако при некоторых условиях.

В каких условиях Украина готова принять ограничения на свою торговлю с ЕС

Как сообщил заместитель министра экономики, торговый представитель Украины Тарас Качка, Украина готова принять ограничения на свою торговлю с Евросоюзом, чтобы разрядить острый политический спор с Польшей.

В то же время, Киев призывает блок запретить импорт российской сельскохозяйственной продукции, которая все еще поступает через Беларусь и страны Балтии.

Возможно, для переходного периода такого рода управляемый подход к торговым потокам между Украиной и ЕС это то, что нам всем нужно. Что касается пшеницы, то не Украина создает проблемы для польских фермеров, а Россия.

Тарас Утка

Тарас Утка

Заместитель министра экономики, торговый представитель Украины

По его словам, Украина поддерживает новые меры, предложенные Брюсселем: ограничения на импорт яиц, птицы и сахара с июня, а также разрешение отдельным странам закрыть свои рынки для украинского зерна, за исключением дальнейшего транзита.

Украина недавно согласилась перенаправить экспорт кукурузы в Италию и Испанию через Черное море, а не по сухопутному маршруту через соседние страны, чтобы снизить напряженность.

Мы добровольно прекратили экспорт кукурузы во все пять соседних стран-членов ЕС. Несмотря на это, мы экспортировали еще один новый рекорд — 15 млн тонн кукурузы в 2023 году. Поэтому у нас большой спрос в других странах. Украина восполнила пробелы в производстве ЕС, — сказал Утко.

Замминистра также обвинил Россию в разжигании протестов в Польше. Он уверен, что именно Москва стоит за нападением польских фермеров в прошлом месяце на поезд с украинским зерном.

Тем временем Польша намерена обратиться в Еврокомиссию с предложением ввести полный запрет на импорт любой сельскохозяйственной и пищевой продукции из России и Белоруссии.

Почему протестуют польские фермеры

Польские фермеры 9 февраля приступили к блокированию дорог в Польше и пунктам пропуска на польско-украинской границе.

Фермеры блокируют движение по шести направлениям — это пункты пропуска «Ягодин», «Устилуг», «Угринов», «Рава-Русская», «Шегини» и «Краковец».

Аграрии протестуют из-за якобы наплыва украинских товаров, а также против Зеленого соглашения ЕС, которое предусматривает выход на климатическую нейтральность до 2050 года.

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