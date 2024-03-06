Україна готова обмежити торгівлю із ЄС. За яких умов

Україна готова прийняти обмеження на свою торгівлю з ЄС взамін на вирішення суперечки з Польщею проте за деяких умов.

За яких умов Україна готова прийняти обмеження на свою торгівлю з ЄС

Як повідомив заступник міністра економіки, торговельний представник України Тарас Качка, Україна готова прийняти обмеження на свою торгівлю з Євросоюзом, щоб розрядити гостру політичну суперечку з Польщею.

Водночас Київ закликає блок заборонити імпорт російської сільськогосподарської продукції, яка все ще надходить через Білорусь та країни Балтії.

Можливо, для перехідного періоду такого роду керований підхід до торговельних потоків між Україною та ЄС — це те, що нам усім потрібне. Щодо пшениці, то не Україна створює проблеми для польських фермерів, а Росія. Тарас Качка Заступник міністра економіки, торговельний представник України

За його словами, Україна підтримує нові заходи, запропоновані Брюсселем: обмеження на імпорт яєць, птиці та цукру з червня, а також дозвіл окремим країнам закрити свої ринки для українського зерна, за винятком подальшого транзиту.

Україна нещодавно погодилася перенаправити експорт кукурудзи до Італії та Іспанії через Чорне море, а не сухопутним маршрутом через сусідні країни, щоб знизити напруженість.

Ми добровільно припинили експорт кукурудзи до всіх пʼяти сусідніх країн-членів ЄС. Попри це ми експортували ще один новий рекорд — 15 млн тонн кукурудзи у 2023 році. Тому у нас є великий попит в інших країнах. Україна заповнила прогалини у виробництві ЄС, — сказав Качка. Поширити

Заступник міністра також звинуватив Росію у розпалюванні протестів у Польщі. Він упевнений, що саме Москва стоїть за нападом польських фермерів минулого місяця на потяг із українським зерном.

Тим часом Польща збирається звернутися до Єврокомісії із пропозицією запровадити повну заборону на імпорт будь-якої сільськогосподарської та харчової продукції з Росії та Білорусі.

Чому протестують польські фермери

Польські фермери 9 лютого розпочали блокування доріг у Польщі та пунктів пропуску на польсько-українському кордоні.

Фермери блокують рух на шести напрямках — це пункти пропуску «Ягодин», «Устилуг», «Угринів», «Рава-Руська», «Шегині» та «Краківець».

Аграрії протестують через нібито наплив українських товарів, а також проти Зеленої угоди ЄС, який передбачає вихід на кліматичну нейтральність до 2050 року.