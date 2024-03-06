Україна готова обмежити торгівлю із ЄС. За яких умов

Україна готова прийняти обмеження на свою торгівлю з ЄС взамін на вирішення суперечки з Польщею проте за деяких умов.
За яких умов Україна готова прийняти обмеження на свою торгівлю з ЄС
Як повідомив заступник міністра економіки, торговельний представник України Тарас Качка, Україна готова прийняти обмеження на свою торгівлю з Євросоюзом, щоб розрядити гостру політичну суперечку з Польщею.
Водночас Київ закликає блок заборонити імпорт російської сільськогосподарської продукції, яка все ще надходить через Білорусь та країни Балтії.
За його словами, Україна підтримує нові заходи, запропоновані Брюсселем: обмеження на імпорт яєць, птиці та цукру з червня, а також дозвіл окремим країнам закрити свої ринки для українського зерна, за винятком подальшого транзиту.
Україна нещодавно погодилася перенаправити експорт кукурудзи до Італії та Іспанії через Чорне море, а не сухопутним маршрутом через сусідні країни, щоб знизити напруженість.
Заступник міністра також звинуватив Росію у розпалюванні протестів у Польщі. Він упевнений, що саме Москва стоїть за нападом польських фермерів минулого місяця на потяг із українським зерном.
Тим часом Польща збирається звернутися до Єврокомісії із пропозицією запровадити повну заборону на імпорт будь-якої сільськогосподарської та харчової продукції з Росії та Білорусі.
Чому протестують польські фермери
Польські фермери 9 лютого розпочали блокування доріг у Польщі та пунктів пропуску на польсько-українському кордоні.
Фермери блокують рух на шести напрямках — це пункти пропуску «Ягодин», «Устилуг», «Угринів», «Рава-Руська», «Шегині» та «Краківець».
Аграрії протестують через нібито наплив українських товарів, а також проти Зеленої угоди ЄС, який передбачає вихід на кліматичну нейтральність до 2050 року.
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