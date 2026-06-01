Украина готовит серийный запуск управляемых авиационных бомб собственного производства
Категория
Технологии
Дата публикации

Украина готовит серийный запуск управляемых авиационных бомб собственного производства

самолет
Читати українською
Источник:  РБК Украина

BlueBird Tech совместно с одним из ведущих научно-конструкторских бюро разрабатывает и готовит серийный запуск отечественных управляемых авиационных бомб (КАБов).

Главные тезисы

  • Украина разрабатывает и готовит серийный запуск управляемых авиационных бомб собственного производства совместно с BlueBird Tech.
  • Боевые части бомб весят 250 килограммов и способны поражать цели в десятках километров от места пуска, что делает их эффективным оружием.

Украина создала отдельное конструкторское бюро для разработки и серийного выпуска КАБов

Об этом сообщает пресс-служба компании BlueBird Tech.

В масштабный промышленный проект привлекают ведущих украинских инженеров в сфере ракетостроения. BlueBird Tech и КБ уже перешли к этапу работы над первыми инженерными задачами.

Отмечается, что решение стало ответом на современные вызовы фронта как необходимость масштабирования украинских высокоточных и технологических ударных решений.

Мы объединяемся с ведущими украинскими инженерами и учеными, чтобы поэтапно разбирать задачи ракетостроения и анализировать, какие сегодня решения наиболее критичны для Украины. Поэтому в первую очередь мы начнем серийно производить КАБ украинского производства.

В мае стало известно, что участник оборонного хаба Brave1 создал первую украинскую управляемую авиационную бомбу. Разработка длилась 17 месяцев. Бомба предназначена для поражения укреплений, командных пунктов и других объектов противника.

Ключевые характеристики:

  • боевая часть — 250 килограммов;

  • способна поражать цели в десятках километров от места пуска;

  • уникальная конструкция, разработанная с нуля украинскими специалистами.

Известно, что Минобороны уже закупило первую экспериментальную партию. В настоящее время пилоты отрабатывают боевые сценарии и адаптируют применение нового средства в реальных условиях войны.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Великобритания передает Украине авиабомбы Paveway. Что о них известно
Авиабомба Paveway IV
Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
"Охотник на авиабомбы". Украина и НАТО разрабатывают уникальный дрон-перехватчик
Министерство обороны Украины
дрон
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Первая украинская КАБ "Вирівнювач" — новые подробности от разработчиков
Украинская КАБ "Вирівнювач" - что о ней известно

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?