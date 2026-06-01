Украина готовит серийный запуск управляемых авиационных бомб собственного производства

BlueBird Tech совместно с одним из ведущих научно-конструкторских бюро разрабатывает и готовит серийный запуск отечественных управляемых авиационных бомб (КАБов).

Украина создала отдельное конструкторское бюро для разработки и серийного выпуска КАБов

Об этом сообщает пресс-служба компании BlueBird Tech.

В масштабный промышленный проект привлекают ведущих украинских инженеров в сфере ракетостроения. BlueBird Tech и КБ уже перешли к этапу работы над первыми инженерными задачами.

Отмечается, что решение стало ответом на современные вызовы фронта как необходимость масштабирования украинских высокоточных и технологических ударных решений.

Мы объединяемся с ведущими украинскими инженерами и учеными, чтобы поэтапно разбирать задачи ракетостроения и анализировать, какие сегодня решения наиболее критичны для Украины. Поэтому в первую очередь мы начнем серийно производить КАБ украинского производства.

В мае стало известно, что участник оборонного хаба Brave1 создал первую украинскую управляемую авиационную бомбу. Разработка длилась 17 месяцев. Бомба предназначена для поражения укреплений, командных пунктов и других объектов противника.

Ключевые характеристики:

боевая часть — 250 килограммов;

способна поражать цели в десятках километров от места пуска;

уникальная конструкция, разработанная с нуля украинскими специалистами.

Известно, что Минобороны уже закупило первую экспериментальную партию. В настоящее время пилоты отрабатывают боевые сценарии и адаптируют применение нового средства в реальных условиях войны.