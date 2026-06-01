Украина готовит серийный запуск управляемых авиационных бомб собственного производства

BlueBird Tech совместно с одним из ведущих научно-конструкторских бюро разрабатывает и готовит серийный запуск отечественных управляемых авиационных бомб (КАБов).
Главные тезисы
- Украина разрабатывает и готовит серийный запуск управляемых авиационных бомб собственного производства совместно с BlueBird Tech.
- Боевые части бомб весят 250 килограммов и способны поражать цели в десятках километров от места пуска, что делает их эффективным оружием.
Украина создала отдельное конструкторское бюро для разработки и серийного выпуска КАБов
Об этом сообщает пресс-служба компании BlueBird Tech.
Отмечается, что решение стало ответом на современные вызовы фронта как необходимость масштабирования украинских высокоточных и технологических ударных решений.
Мы объединяемся с ведущими украинскими инженерами и учеными, чтобы поэтапно разбирать задачи ракетостроения и анализировать, какие сегодня решения наиболее критичны для Украины. Поэтому в первую очередь мы начнем серийно производить КАБ украинского производства.
В мае стало известно, что участник оборонного хаба Brave1 создал первую украинскую управляемую авиационную бомбу. Разработка длилась 17 месяцев. Бомба предназначена для поражения укреплений, командных пунктов и других объектов противника.
Ключевые характеристики:
боевая часть — 250 килограммов;
способна поражать цели в десятках километров от места пуска;
уникальная конструкция, разработанная с нуля украинскими специалистами.
Известно, что Минобороны уже закупило первую экспериментальную партию. В настоящее время пилоты отрабатывают боевые сценарии и адаптируют применение нового средства в реальных условиях войны.
