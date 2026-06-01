Україна готує серійний запуск керованих авіаційних бомб власного виробництва

Компанія BlueBird Tech спільно з одним із провідних науково-конструкторських бюро розробляє та готує серійний запуск вітчизняних керованих авіаційних бомб (КАБів).

Україна створила окреме конструкторське бюро для розробки і серійного випуску КАБів

Про це повідомляє прес-служба компанії BlueBird Tech.

До масштабного промислового проєкту залучають провідних українських інженерів у сфері ракетобудування. BlueBird Tech та КБ вже перейшли до етапу робіт над першими інженерними задачами.

Зазначається, що рішення стало відповіддю на сучасні виклики фронту — як необхідність масштабування українських високоточних та технологічних ударних рішень.

Ми об’єднуємося з провідними українськими інженерами та науковцями, щоб поетапно розбирати задачі ракетобудування та аналізувати, які рішення сьогодні найбільш критичні для України. Тому в першу чергу ми почнемо серійно виробляти КАБи українського виробництва.

У травні стало відомо, що учасник оборонного хабу Brave1 створив першу українську керовану авіаційну бомбу. Розробка тривала 17 місяців. Бомба призначена для ураження укріплень, командних пунктів та інших об'єктів ворога.

Ключові характеристики:

бойова частина — 250 кілограмів;

здатна вражати цілі за десятки кілометрів від місця пуску;

унікальна конструкція, розроблена з нуля українськими фахівцями.

Відомо, що Міноборони вже закупило першу експериментальну партію. Зараз пілоти відпрацьовують бойові сценарії та адаптують застосування нового засобу в реальних умовах війни.