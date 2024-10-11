Сборная Украины по футболу проведет третью встречу в рамках Лиги наций против национальной команды Грузии, которая должна начаться 21:45.
Главные тезисы
- Матч между сборными Украины и Грузии в Лиге наций состоится 11 октября в 21:45 по киевскому времени.
- Сборная Украины должна победить Грузию, чтобы улучшить свои шансы на продвижение в девизионе В и подняться в турнирной таблице.
- Прямая онлайн-трансляция матча будет доступна на местных телеканалах Общественного.
- Украинская команда пока не смогла победить в Лиге наций, уступив командам из Албании и Чехии.
- Изучите стартовые составы сборных Украины и Грузии, чтобы быть в курсе ключевых игроков перед этим поединком.
Что известно о неудачном старте сборной Украины в Лиге наций
В двух первых стартовых матчах украинская команда уступила со счетом 2:1 команде из Албании, а затем и Чехии со счетом 2:3.
Для того чтобы пробиться в девизион В сборная Украины должна занять первое место, или стать вторыми и победить в плейоф против команд по дивизиону А.
В последний раз украинские футболисты одерживали победу еще во втором туре Евро-2024, когда в волевом стиле обыграли Словакию (2:1).
В целом сборные Украины и Грузии будут встречаться уже в шестой раз.
Матч Украина — Грузия состоится в пятницу, 11 октября, в Познани, на местной "Энеа Арене". Начало игры — в 21:45 по киевскому времени.
Сборная Украины еще ни разу не проигрывала команде из Грузии.
В частности, на счету Сборной Украины 3 победы, еще две игры были сыграны вничью.
Что известно о стартовом составе сборной Украины
Вратари: Георгий Бущан, Анатолий Трубин, Дмитрий Потрошитель.
Защитники: Александр Тимчик, Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Валерий Бондарь, Богдан Михайличенко, Илья Забарный, Максим Таловеров, Александр Сваток.
Полузащитники: Николай Шапаренко, Виталий Буяльский, Георгий Судаков, Дмитрий Крыськив, Александр Зубков, Алексей Гуцуляк, Александр Назаренко, Михаил Мудрик, Иван Калюжный.
Нападающие: Владислав Ванат, Артем Довбик, Роман Яремчук.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча сборной Украины против сборной Грузии
Украина — Грузия состоится одновременно с другим поединком в группе 1 дивизиона Лиги наций, Чехия — Албания. После футбола Украина — Грузия также будет сформирована турнирная таблица группы на экваторе турнира.
Прямая трансляция — на местных телеканалах Общественного (на T2, кабельных сетях и IPTV, кроме OTT-платформ).
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