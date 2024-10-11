Украина ― Грузия. Где и когда смотреть онлайн-трансляцию матча Лиги наций
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Украина ― Грузия. Где и когда смотреть онлайн-трансляцию матча Лиги наций

Стадион "Энеа Арена" в Познани
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Источник:  Суспільне. Спорт

Сборная Украины по футболу проведет третью встречу в рамках Лиги наций против национальной команды Грузии, которая должна начаться 21:45.

Главные тезисы

  • Матч между сборными Украины и Грузии в Лиге наций состоится 11 октября в 21:45 по киевскому времени.
  • Сборная Украины должна победить Грузию, чтобы улучшить свои шансы на продвижение в девизионе В и подняться в турнирной таблице.
  • Прямая онлайн-трансляция матча будет доступна на местных телеканалах Общественного.
  • Украинская команда пока не смогла победить в Лиге наций, уступив командам из Албании и Чехии.
  • Изучите стартовые составы сборных Украины и Грузии, чтобы быть в курсе ключевых игроков перед этим поединком.

Что известно о неудачном старте сборной Украины в Лиге наций

В двух первых стартовых матчах украинская команда уступила со счетом 2:1 команде из Албании, а затем и Чехии со счетом 2:3.

Для того чтобы пробиться в девизион В сборная Украины должна занять первое место, или стать вторыми и победить в плейоф против команд по дивизиону А.

В последний раз украинские футболисты одерживали победу еще во втором туре Евро-2024, когда в волевом стиле обыграли Словакию (2:1).

В целом сборные Украины и Грузии будут встречаться уже в шестой раз.

Матч Украина — Грузия состоится в пятницу, 11 октября, в Познани, на местной "Энеа Арене". Начало игры — в 21:45 по киевскому времени.

Сборная Украины будет играть против команды из Грузии
Стадион "Энеа Арена" в Познани

Сборная Украины еще ни разу не проигрывала команде из Грузии.

В частности, на счету Сборной Украины 3 победы, еще две игры были сыграны вничью.

Что известно о стартовом составе сборной Украины

  • Вратари: Георгий Бущан, Анатолий Трубин, Дмитрий Потрошитель.

  • Защитники: Александр Тимчик, Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Валерий Бондарь, Богдан Михайличенко, Илья Забарный, Максим Таловеров, Александр Сваток.

  • Полузащитники: Николай Шапаренко, Виталий Буяльский, Георгий Судаков, Дмитрий Крыськив, Александр Зубков, Алексей Гуцуляк, Александр Назаренко, Михаил Мудрик, Иван Калюжный.

  • Нападающие: Владислав Ванат, Артем Довбик, Роман Яремчук.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча сборной Украины против сборной Грузии

Украина — Грузия состоится одновременно с другим поединком в группе 1 дивизиона Лиги наций, Чехия — Албания. После футбола Украина — Грузия также будет сформирована турнирная таблица группы на экваторе турнира.

Прямая трансляция — на местных телеканалах Общественного (на T2, кабельных сетях и IPTV, кроме OTT-платформ).

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