Збірна України з футболу проведе третю зустріч у рамках Ліги націй проти національної команди Грузії, яка має розпочатись 0 21:45.
Головні тези:
- Збірна України з футболу зіграє зі збірною Грузії в рамках Ліги націй.
- Матч відбудеться у Познані на стадіоні “Енеа Арена” о 21:45 за київським часом.
- Україна має шанс пробитись до девізіону В, але для цього потрібно перемогти Грузію.
- Збірна України не програвала команді Грузії, здобувши у попередніх матчах 3 перемоги та 2 нічиї.
- Онлайн-трансляцію матчу можна переглянути на місцевих телеканалах Суспільного.
Що відомо про невдалий старт збірної України у Лізі націй
У двох перших стартових матчах українська команда поступилась із рахунком 2:1 команді з Албанії, а потім і Чехії з рахунком 2:3.
Для того, аби пробитись до девізіону В Збірна Україна має посісти перше місце, або стати другими та перемогти у плейоф проти команд з дивізіону А.
Востаннє українські футболісти здобували перемогу ще у другому турі Євро-2024, коли у вольовому стилі обіграли Словаччину (2:1).
Загалом збірні України та Грузії зустрічатимуться вже в шостий раз.
Матч Україна — Грузія відбудеться у п'ятницю, 11 жовтня, у Познані, на місцевій "Енеа Арені". Початок гри — о 21:45 за київським часом.
Збірна України ще жодного разу не програвала команді з Грузії.
Зокрема, на рахунку Збірної України 3 перемоги, ще дві гри були зіграні у нічию.
Що відомо про стартовий склад збірної України
Воротарі: Георгій Бущан, Анатолій Трубін, Дмитро Різник.
Захисники: Олександр Тимчик, Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар, Богдан Михайліченко, Ілля Забарний, Максим Таловєров, Олександр Сваток.
Півзахисники: Микола Шапаренко, Віталій Буяльський, Георгій Судаков, Дмитро Криськів, Олександр Зубков, Олексій Гуцуляк, Олександр Назаренко, Михайло Мудрик, Іван Калюжний.
Нападники: Владислав Ванат, Артем Довбик, Роман Яремчук.
Де дивитись онлайн-трансляцію матчу збірної України проти збірної Грузії
Україна — Грузія відбудеться одночасно з іншим поєдинком у групі 1 дивізіону В Ліги націй, Чехія — Албанія. Тож після футболу Україна — Грузія також буде сформована турнірна таблиця групи на екваторі турніру.
Пряма трансляція — на місцевих телеканалах Суспільного (на T2, кабельних мережах та IPTV, крім OTT-платформ).
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