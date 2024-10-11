Україна ― Грузія. Де та коли дивитися онлайн-трансляцію матчу Ліги націй
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Україна ― Грузія. Де та коли дивитися онлайн-трансляцію матчу Ліги націй

Стадіон "Енеа Арена" у Познані
Джерело:  Суспільне. Спорт

Збірна України з футболу проведе третю зустріч у рамках Ліги націй проти національної команди Грузії, яка має розпочатись 0 21:45. 

Головні тези:

  • Збірна України з футболу зіграє зі збірною Грузії в рамках Ліги націй.
  • Матч відбудеться у Познані на стадіоні “Енеа Арена” о 21:45 за київським часом.
  • Україна має шанс пробитись до девізіону В, але для цього потрібно перемогти Грузію.
  • Збірна України не програвала команді Грузії, здобувши у попередніх матчах 3 перемоги та 2 нічиї.
  • Онлайн-трансляцію матчу можна переглянути на місцевих телеканалах Суспільного.

Що відомо про невдалий старт збірної України у Лізі націй

У двох перших стартових матчах українська команда поступилась із рахунком 2:1 команді з Албанії, а потім і Чехії з рахунком 2:3.

Для того, аби пробитись до девізіону В Збірна Україна має посісти перше місце, або стати другими та перемогти у плейоф проти команд з дивізіону А.

Востаннє українські футболісти здобували перемогу ще у другому турі Євро-2024, коли у вольовому стилі обіграли Словаччину (2:1).

Загалом збірні України та Грузії зустрічатимуться вже в шостий раз.

Матч Україна — Грузія відбудеться у п'ятницю, 11 жовтня, у Познані, на місцевій "Енеа Арені". Початок гри — о 21:45 за київським часом.

Збірна України гратиме проти команди з Грузії
Стадіон "Енеа Арена" у Познані

Збірна України ще жодного разу не програвала команді з Грузії.

Зокрема, на рахунку Збірної України 3 перемоги, ще дві гри були зіграні у нічию.

Що відомо про стартовий склад збірної України

  • Воротарі: Георгій Бущан, Анатолій Трубін, Дмитро Різник.

  • Захисники: Олександр Тимчик, Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар, Богдан Михайліченко, Ілля Забарний, Максим Таловєров, Олександр Сваток.

  • Півзахисники: Микола Шапаренко, Віталій Буяльський, Георгій Судаков, Дмитро Криськів, Олександр Зубков, Олексій Гуцуляк, Олександр Назаренко, Михайло Мудрик, Іван Калюжний.

  • Нападники: Владислав Ванат, Артем Довбик, Роман Яремчук.

Де дивитись онлайн-трансляцію матчу збірної України проти збірної Грузії

Україна — Грузія відбудеться одночасно з іншим поєдинком у групі 1 дивізіону В Ліги націй, Чехія — Албанія. Тож після футболу Україна — Грузія також буде сформована турнірна таблиця групи на екваторі турніру.

Пряма трансляція — на місцевих телеканалах Суспільного (на T2, кабельних мережах та IPTV, крім OTT-платформ).

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