Украина и ЕС обсуждают возвращение украинцев домой — Politico

Украина проводит переговоры с руководством Евросоюза по мерам, стимулирующим возвращение украинских граждан из европейских стран домой.
Что известно о переговорах Украины и ЕС по возвращению украинских беженцев
По информации журналистов издания, переговоры проводятся вокруг изменений в иммиграционное законодательство ЕС с целью помогать украинским беженцам вернуться домой уже со следующего года и начать работать в поддержку национальной экономики.
Отмечается, что украинское руководство ищет механизмы, которые бы поощряли украинцев возвращаться домой из стран ЕС.
В частности, обсуждаются изменения в иммиграционные правила ЕС после 2025 года.
Среди прочего пока остается неясным, сохранит ли ЕС обязательство по поддержке украинских беженцев до конца развязанной Россией преступной войны.
Что известно о перспективах возвращения Украиной своих граждан из ЕС
Авторы материала отмечают, что в настоящее время Украина не посылала ЕС официальные обращения с просьбой помочь возвращению украинских граждан.
По словам одного из европейских дипломатов, руководство Украины не формулирует вопрос о необходимости помощи в возвращении украинских беженцев из стран ЕС, однако тщательно исследует этот вопрос.
В то же время, другой дипломат заявил, что в ЕС ожидают определенного давления со стороны Киева после того, как в Украине примут новый закон о мобилизации.
Однако если в ЕС все же позволят украинским беженцам оставаться до окончания войны, то необходимо будет поручить Еврокомиссии создать новую систему защиты беженцев. Следует заметить, что действующая директива о временной защите уже дважды продолжалась.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-