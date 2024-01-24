Украина и ЕС обсуждают возвращение украинцев домой — Politico
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Политика
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Украина и ЕС обсуждают возвращение украинцев домой — Politico

Паспорт Украины
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Источник:  Politico

Украина проводит переговоры с руководством Евросоюза по мерам, стимулирующим возвращение украинских граждан из европейских стран домой.

Что известно о переговорах Украины и ЕС по возвращению украинских беженцев

По информации журналистов издания, переговоры проводятся вокруг изменений в иммиграционное законодательство ЕС с целью помогать украинским беженцам вернуться домой уже со следующего года и начать работать в поддержку национальной экономики.

Отмечается, что украинское руководство ищет механизмы, которые бы поощряли украинцев возвращаться домой из стран ЕС.

В частности, обсуждаются изменения в иммиграционные правила ЕС после 2025 года.

Среди прочего пока остается неясным, сохранит ли ЕС обязательство по поддержке украинских беженцев до конца развязанной Россией преступной войны.

Что известно о перспективах возвращения Украиной своих граждан из ЕС

Авторы материала отмечают, что в настоящее время Украина не посылала ЕС официальные обращения с просьбой помочь возвращению украинских граждан.

По словам одного из европейских дипломатов, руководство Украины не формулирует вопрос о необходимости помощи в возвращении украинских беженцев из стран ЕС, однако тщательно исследует этот вопрос.

В то же время, другой дипломат заявил, что в ЕС ожидают определенного давления со стороны Киева после того, как в Украине примут новый закон о мобилизации.

Однако если в ЕС все же позволят украинским беженцам оставаться до окончания войны, то необходимо будет поручить Еврокомиссии создать новую систему защиты беженцев. Следует заметить, что действующая директива о временной защите уже дважды продолжалась.

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