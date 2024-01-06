В Молдове закрыли временный центр помощи беженцам из Украины

В Молдове прекратил работу временный центр помощи беженцам из Украины, расположенный возле контрольно-пропускного пункта в Паланке.
В Паланке закрыли центр помощи беженцам
Издание NewsMaker, ссылаясь на Генинспекторат чрезвычайных ситуаций Молдовы, сообщает, что центр помощи беженцам из Украины в Паланке был закрыт еще 4 января.
Известно, что сотрудники инспектората разбирают временный лагерь, разбитый возле КПП в начале полномасштабного вторжения России в Украину. Оттуда вывозят всю инфраструктуру – палатки, техническое оборудование, гигиенические модули.
В инспекторате отметили, что центр открыли 24 февраля 2022 и с тех пор через него прошли более 9,2 тыс. беженцев из Украины, временно в нем проживало более 6,2 тыс. человек.
Работу и безопасность лагеря обеспечивали сотрудники инспекции по миграции, карабинеры и спасатели.
Беженцы из Украины
По данным ООН, по состоянию на 10 октября 2023 года более 6,2 миллионов украинцев стали беженцами с 24 февраля 2022 года.
Более 5,14 миллионов из украинских беженцев подали заявления на получение статуса временного резидента в соседних западноевропейских странах.
Согласно данным Европейской службы статистики, на май 2023 года, наибольшая доля украинских беженцев находится в Германии (27%) и Польше (24%).
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