В Молдове закрыли временный центр помощи беженцам из Украины
Категория
Мир
Дата публикации

В Молдове закрыли временный центр помощи беженцам из Украины

Беженцы
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Источник:  Newsmaker

В Молдове прекратил работу временный центр помощи беженцам из Украины, расположенный возле контрольно-пропускного пункта в Паланке.

В Паланке закрыли центр помощи беженцам

Издание NewsMaker, ссылаясь на Генинспекторат чрезвычайных ситуаций Молдовы, сообщает, что центр помощи беженцам из Украины в Паланке был закрыт еще 4 января.

Известно, что сотрудники инспектората разбирают временный лагерь, разбитый возле КПП в начале полномасштабного вторжения России в Украину. Оттуда вывозят всю инфраструктуру – палатки, техническое оборудование, гигиенические модули.

В инспекторате отметили, что центр открыли 24 февраля 2022 и с тех пор через него прошли более 9,2 тыс. беженцев из Украины, временно в нем проживало более 6,2 тыс. человек.

Работу и безопасность лагеря обеспечивали сотрудники инспекции по миграции, карабинеры и спасатели.

С первых дней начала войны в Украине беженцы получали помощь. Людям оказывали жилье, питание, медицинскую помощь и способствовали обустройству в Молдове, отметили в инспекторате.

Беженцы из Украины

По данным ООН, по состоянию на 10 октября 2023 года более 6,2 миллионов украинцев стали беженцами с 24 февраля 2022 года.

Более 5,14 миллионов из украинских беженцев подали заявления на получение статуса временного резидента в соседних западноевропейских странах.

Согласно данным Европейской службы статистики, на май 2023 года, наибольшая доля украинских беженцев находится в Германии (27%) и Польше (24%).

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