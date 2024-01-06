У Молдові закрили тимчасовий центр допомоги біженцям з України
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У Молдові закрили тимчасовий центр допомоги біженцям з України

Біженці
Джерело:  Newsmaker

У Молдові припинив роботу тимчасовий центр допомоги біженцям з України, розташований біля контрольно-пропускного пункту у Паланці.

У Паланці закрили центр допомоги біженцям

Видання NewsMaker, посилаючись на Генінспекторат надзвичайних ситуацій Молдови, повідомляє, що центр допомоги біженцям із України у Паланці закрили ще 4 січня.

Відомо, що співробітники інспекторату розбирають тимчасовий табір, який розбили біля КПП на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Звідти вивозять усю інфраструктуру — намети, технічне обладнання, гігієнічні модулі.

В інспектораті зазначили, що центр відкрили 24 лютого 2022 року і відтоді через нього пройшли понад 9,2 тис. біженців з України, тимчасово у ньому мешкало понад 6,2 тис. осіб.

Роботу та безпеку табору забезпечували співробітники інспекції з міграції, карабінери та рятувальники.

З перших днів початку війни в Україні біженці отримували тут допомогу. Людям надавали житло, харчування, медичну допомогу та сприяли облаштуванню в Молдові, — зазначили в інспектораті.

Біженці з України

За даними ООН, станом на 10 жовтня 2023 року понад 6,2 мільйона українців стали біженцями з 24 лютого 2022 року.

Понад 5,14 мільйона з українських біженців подали заяви на отримання статусу тимчасового резидента в сусідніх західноєвропейських країнах.

Згідно з даними Європейської служби статистики, станом на травень 2023 року, найбільша частка українських біженців перебуває в Німеччині (27%) та Польщі (24%).

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