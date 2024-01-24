Україна та ЄС обговорюють повернення українців додому — Politico

Україна проводить переговори із керівництвом Євросоюзу щодо заходів, які стимулюватимуть повернення українських громадян з європейських країн додому.

Що відомо про переговори України і ЄС щодо повернення українських біженців

За інформацією журналістів видання, переговори проводяться навколо змін до іміграційного законодавства ЄС із метою допомагати українським біженцям повернутись додому вже з наступного року і почати працювати на підтримку національної економіки.

Зазначається, що наразі українське керівництво шукає механізми, які б заоохочували українців повертатись додому з країн ЄС.

Зокрема, обговорюються зміни до імміграційних правил ЄС після 2025 року.

Серед іншого, поки залишається неясним, чи збереже ЄС забов’язання із підтримки українських біженців до кінця розв’язаною Росією злочинної війни.

Що відомо про перспективи повернення Україною своїх громадян з ЄС

Автори матеріалу зазначають, що наразі Україна не надсилала ЄС офіційних звернень із проханням допомогти поверненню українських громадян.

За словами одного з європейських дипломатів, наразі керівництво України не формулює питання стосовно необхідності допомоги у поверненні українських біженців з країн ЄС, однак ретельно досліджує це питання.

Водночас інший дипломат заявив, що в ЄС очікують певного тиску з боку Києва після того, як в Україні ухвалять новий закон про мобілізацію.

Однак, якщо в ЄС все ж дозволять українським біженцям залишатися до закінчення війни, то необхідно буде доручити Єврокомісії створити нову систему захисту біженців. Варто зауважити, що чинна директива про тимчасовий захист вже двічі продовжувалася.