Украина и Европа представили США свои предложения насчет переговоров с Россией

Европейские государства и Украина ответили на "российский план" прекращения огня контрпредложением, которое, по их мнению, должно стать основой для грядущих переговоров между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.

У Украины и Европы есть свой план для переговоров с РФ

Об этом узнало The Wall Street Journal от двух проинформированных европейских чиновников.

Предложение Киева и союзников предусматривает обязательное прекращение огня перед любыми другими шагами, а также любой "обмен территориями" только на взаимной основе — то есть, если Украина выведет свои войска из некоторых регионов, Россия должна вывести свои из других.

Нельзя начинать процесс, уступая территорию в разгар боевых действий, — заявил один из собеседников издания.

Дополнительно, этот план предусматривает, что любые территориальные уступки Киева должны быть подкреплены железными гарантиями безопасности — в частности, потенциальным членством Украины в НАТО.

Цель плана, говорят источники WSJ, состоит в том, чтобы Европа с Украиной установила общую красную линию, которая должна применяться к любым потенциальным переговорам с Россией. Поделиться

Это предложение было представлено 9 августа на встрече на уровне советников по нацбезопасности. С американской стороны в ней участвовали вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и посланники президента Стив Виткофф и Кит Келлог.

Европейские представители сказали им, что будущее Украины не может обсуждаться без Украины и что Европа будет продолжать предоставлять Украине оружие и средства вне зависимости от позиции США, рассказал WSJ один из источников.

Накануне президент США анонсировал предстоящую встречу с главой Кремля Владимиром Путиным на Аляске 15 августа на фоне сообщений СМИ, что Вашингтон и Москва вроде бы хотят достичь соглашения об остановке войны в Украине, которое может закрепить оккупацию Россией части территорий.