Україна і Європа представили США свої пропозиції для перемовин з Росією

Європейські держави та Україна відповіли на "російський план" припинення вогню контрпропозицією, яка, на їхню думку, має стати основою для прийдешніх переговорів між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним.

Україна і Європа мають свій план для перемовин з РФ

Про це дізналось The Wall Street Journal від двох проінформованих європейських посадовців.

Пропозиція Києва та союзників передбачає обовʼязкове припинення вогню перед будь-якими іншими кроками, а також будь-який "обмін територіями" лише на взаємній основі — тобто якщо Україна виведе свої війська з деяких регіонів, Росія повинна вивести свої з інших.

Не можна розпочинати процес, поступаючись територією в розпалі бойових дій, — заявив один зі співрозмовників видання.

Додатково цей план передбачає, що будь-які територіальні поступки Києва повинні бути підкріплені залізними гарантіями безпеки — зокрема потенційним членством України в НАТО.

Мета плану, кажуть джерела WSJ, полягає в тому, щоб Європа з Україною встановили спільну червону лінію, яка повинна застосовуватися до будь-яких потенційних переговорів з Росією. Поширити

Цю пропозицію представили 9 серпня на зустрічі на рівні радників з нацбезпеки. З американського боку в ній брали участь віцепрезидент Джей Ді Венс, держсекретар Марко Рубіо і посланники президента Стів Віткофф і Кіт Келлог.

Європейські представники сказали їм, що майбутнє України не може обговорюватися без України і що Європа продовжуватиме надавати Україні зброю та кошти незалежно від позиції США, розповіло WSJ одне з джерел.

Напередодні президент США анонсував майбутню зустріч з очільником Кремля Владіміром Путіним на Алясці 15 серпня на тлі повідомлень ЗМІ, що Вашингтон і Москва начебто хочуть досягти угоди про зупинку війни в Україні, яка може закріпити окупацію Росією частини територій.