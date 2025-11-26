Украина и НАТО запустили масштабный проект UNITE – Brave NATO

26 ноября официально стало известно, что Украина и НАТО запустили первую совместную программу по инновациям, технологиям и инженерии. Она получила название UNITE – Brave NATO.

Что известно о совместном проекте Украины и НАТО

Следует обратить внимание на то, что UNITE — Brave NATO — это первая совместная программа НАТО и Украины.

Ее ключевая задача — это масштабирование прототипов и испытанных инновационных технологий, помогающих отвечать требованиям оперативной совместимости.

Что важно понимать, со стороны Украины координацию будет осуществлять оборонный технологический кластер Brave1.

Для реализации этого проекта руководство НАТО выбрало Агентство связи и информации (NCIA) для проведения первого конкурса.

Первый конкурс будет направлен на внедрение на передовой новых инновационных продуктов, имеющих целью противодействие беспилотным летательным аппаратам, усиление противовоздушной обороны и обеспечение связи на передовой. Поделиться

Кроме того, указано, что команды компаний из стран-членов Альянса и украинских компаний будут иметь право на общие гранты, общая стоимость которых составляет 10 млн. евро. Они будут распределены поровну.

В целом проект UNITE — Brave NATO охватит следующие направления работы: