Украина и НАТО запустили масштабный проект UNITE – Brave NATO
Категория
Мир
Дата публикации

Украина и НАТО запустили масштабный проект UNITE – Brave NATO

НАТО
Что известно о совместном проекте Украины и НАТО
Читати українською

26 ноября официально стало известно, что Украина и НАТО запустили первую совместную программу по инновациям, технологиям и инженерии. Она получила название UNITE – Brave NATO.

Главные тезисы

  • Альянс планирует обеспечить свой вклад через Комплексный пакет помощи Украине.
  • Министерство цифровой трансформации Украины выделит идентичную сумму.

Что известно о совместном проекте Украины и НАТО

Следует обратить внимание на то, что UNITE — Brave NATO — это первая совместная программа НАТО и Украины.

Ее ключевая задача — это масштабирование прототипов и испытанных инновационных технологий, помогающих отвечать требованиям оперативной совместимости.

Что важно понимать, со стороны Украины координацию будет осуществлять оборонный технологический кластер Brave1.

Для реализации этого проекта руководство НАТО выбрало Агентство связи и информации (NCIA) для проведения первого конкурса.

Первый конкурс будет направлен на внедрение на передовой новых инновационных продуктов, имеющих целью противодействие беспилотным летательным аппаратам, усиление противовоздушной обороны и обеспечение связи на передовой.

Кроме того, указано, что команды компаний из стран-членов Альянса и украинских компаний будут иметь право на общие гранты, общая стоимость которых составляет 10 млн. евро. Они будут распределены поровну.

В целом проект UNITE — Brave NATO охватит следующие направления работы:

  1. системы противодействия беспилотным летательным аппаратам (c-UAS);

  2. системы SIGINT (сеть радиоэлектронной разведки);

  3. надежная навигация;

  4. беспилотные наземные системы.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
В команде Путина начался раскол из-за войны против Украины
Путин
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп и Лукашенко проводят тайные переговоры — какая цель
Лукашенко
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Нет шансов". Мерц обратился к Путину с предупреждением
Мерц не верит в победу России

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?