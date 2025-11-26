Україна та НАТО запустили масштабний проєкт UNITE – Brave NATO

26 листопада офіційно стало відомо, що Україна та НАТО запустили першу спільну програму з інновацій, технологій та інженерії. Вона отримала назву UNITE – Brave NATO.

Що відомо про спільний проєкт України та НАТО

Варто звернути увагу на те, що UNITE — Brave NATO — це перша спільна програма НАТО та України.

Її ключове завдання — це масштабування прототипів та випробуваних інноваційних технологій, що допомагають відповідати вимогам оперативної сумісності.

Що також важливо розуміти, з боку України координацію здійснюватиме оборонний технологічний кластер Brave1.

Для реалізації цього проєкту керівництво НАТО обрало Агентство зв'язку та інформації (NCIA) для проведення першого конкурсу.

Перший конкурс буде спрямований на впровадження на передовій нових інноваційних продуктів, що мають на меті протидію безпілотним літальним апаратам, посилення протиповітряної оборони та забезпечення зв'язку на передовій.

Окрім того, наголошується, що команди компаній з країн-членів Альянсу та українських компаній матимуть право на спільні гранти, загальна вартість яких складає 10 млн євро. Вони будуть розподілені порівну.

Загалом проєкт UNITE — Brave NATO охопить такі напрямки роботи: