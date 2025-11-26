Україна та НАТО запустили масштабний проєкт UNITE – Brave NATO

26 листопада офіційно стало відомо, що Україна та НАТО запустили першу спільну програму з інновацій, технологій та інженерії. Вона отримала назву UNITE – Brave NATO.
Головні тези:
- Альянс планує забезпечити свій внесок через Комплексний пакет допомоги Україні.
- Міністерство цифрової трансформації України виділить ідентичну суму.
Що відомо про спільний проєкт України та НАТО
Варто звернути увагу на те, що UNITE — Brave NATO — це перша спільна програма НАТО та України.
Її ключове завдання — це масштабування прототипів та випробуваних інноваційних технологій, що допомагають відповідати вимогам оперативної сумісності.
Що також важливо розуміти, з боку України координацію здійснюватиме оборонний технологічний кластер Brave1.
Для реалізації цього проєкту керівництво НАТО обрало Агентство зв'язку та інформації (NCIA) для проведення першого конкурсу.
Окрім того, наголошується, що команди компаній з країн-членів Альянсу та українських компаній матимуть право на спільні гранти, загальна вартість яких складає 10 млн євро. Вони будуть розподілені порівну.
Загалом проєкт UNITE — Brave NATO охопить такі напрямки роботи:
системи протидії безпілотним літальним апаратам (c-UAS);
системи SIGINT (мережа радіоелектронної розвідки);
надійна навігація в умовах електромагнітного завалення;
безпілотні наземні системи.
