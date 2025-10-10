Украина и Нидерланды будут совместно производить дроны — подписан меморандум
Украина и Нидерланды будут совместно производить дроны — подписан меморандум

Владимир Зеленский
Зеленский
Украина и Нидерланды 10 октября подписали меморандум о совместном производстве беспилотников.

Главные тезисы

  • Подписанный меморандум между Украиной и Нидерландами отражает развитие оборонного сотрудничества между странами.
  • Совместное производство дронов стало важным шагом в оборонном сотрудничестве Украины и Нидерландов.
  • Обсуждение развития совместного производства дронов также ведется с Великобританией, что свидетельствует о растущей активности в оборонных программах.

Совместное производство дронов: как будут сотрудничать Украина и Нидерланды

Меморандум о совместном производстве дронов был подписан в рамках визита министра обороны Нидерландов Рубена Брекельманса.

Зеленский назвал его "новым важным шагом в нашем оборонном сотрудничестве с Нидерландами" и "одним из перспективных направлений двустороннего сотрудничества".

Он также поблагодарил Нидерланды за поддержку Украины, которая с начала полномасштабного вторжения России достигла уже 9 млрд дол.

В ходе встречи с министром обороны Нидерландов Рубеном Брекельмансом мы обсудили развитие совместного производства дронов и реализацию инициативы и сотрудничество в этом вопросе с Нидерландами.

Ранее также сообщалось, что проект совместного производства дронов-перехватчиков Украиной и Британией находится на стадии переговоров и может быть реализован в ближайшие месяцы.

