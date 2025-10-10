Украина и Нидерланды будут совместно производить дроны — подписан меморандум

Украина и Нидерланды 10 октября подписали меморандум о совместном производстве беспилотников.

Совместное производство дронов: как будут сотрудничать Украина и Нидерланды

Меморандум о совместном производстве дронов был подписан в рамках визита министра обороны Нидерландов Рубена Брекельманса.

Зеленский назвал его "новым важным шагом в нашем оборонном сотрудничестве с Нидерландами" и "одним из перспективных направлений двустороннего сотрудничества". Поделиться

Он также поблагодарил Нидерланды за поддержку Украины, которая с начала полномасштабного вторжения России достигла уже 9 млрд дол.

A new important step in our defense cooperation with the Netherlands — today, our countries signed a Memorandum of Understanding concerning Coproduction of drones. This is one of the promising areas of our bilateral cooperation.



I thank the Government, the Prime Minister, and… pic.twitter.com/yFZp1ajWg5 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 10, 2025

В ходе встречи с министром обороны Нидерландов Рубеном Брекельмансом мы обсудили развитие совместного производства дронов и реализацию инициативы и сотрудничество в этом вопросе с Нидерландами.

Ранее также сообщалось, что проект совместного производства дронов-перехватчиков Украиной и Британией находится на стадии переговоров и может быть реализован в ближайшие месяцы.