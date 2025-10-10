Украина и Нидерланды будут совместно производить дроны — подписан меморандум

Украина и Нидерланды 10 октября подписали меморандум о совместном производстве беспилотников.
Главные тезисы
- Подписанный меморандум между Украиной и Нидерландами отражает развитие оборонного сотрудничества между странами.
- Совместное производство дронов стало важным шагом в оборонном сотрудничестве Украины и Нидерландов.
- Обсуждение развития совместного производства дронов также ведется с Великобританией, что свидетельствует о растущей активности в оборонных программах.
Совместное производство дронов: как будут сотрудничать Украина и Нидерланды
Меморандум о совместном производстве дронов был подписан в рамках визита министра обороны Нидерландов Рубена Брекельманса.
Он также поблагодарил Нидерланды за поддержку Украины, которая с начала полномасштабного вторжения России достигла уже 9 млрд дол.
A new important step in our defense cooperation with the Netherlands — today, our countries signed a Memorandum of Understanding concerning Coproduction of drones. This is one of the promising areas of our bilateral cooperation.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 10, 2025
I thank the Government, the Prime Minister, and… pic.twitter.com/yFZp1ajWg5
В ходе встречи с министром обороны Нидерландов Рубеном Брекельмансом мы обсудили развитие совместного производства дронов и реализацию инициативы и сотрудничество в этом вопросе с Нидерландами.
Ранее также сообщалось, что проект совместного производства дронов-перехватчиков Украиной и Британией находится на стадии переговоров и может быть реализован в ближайшие месяцы.
