Україна та Нідерланди спільно вироблятимуть дрони — підписано меморандум

Україна та Нідерланди 10 жовтня підписали меморандум щодо спільного виробництва безпілотників.
Головні тези:
- Підписаний меморандум між Україною та Нідерландами щодо спільного виробництва дронів відображає розвиток оборонної співпраці між країнами.
- Проєкт спільного виробництва дронів-перехоплювачів з Британією також перебуває на стадії переговорів, що свідчить про активізацію оборонних програм.
Спільне виробництво дронів: як співпрацюватимуть Україна та Нідерланди
Меморандум про спільне виробництво дронів був підписаний у межах візиту міністра оборони Нідерландів Рубена Брекельманса.
Він також подякував Нідерландам за підтримку України, яка з початку повномасштабного вторгнення Росії сягнула вже 9 млрд дол.
A new important step in our defense cooperation with the Netherlands — today, our countries signed a Memorandum of Understanding concerning Coproduction of drones. This is one of the promising areas of our bilateral cooperation.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 10, 2025
I thank the Government, the Prime Minister, and… pic.twitter.com/yFZp1ajWg5
Під час сьогоднішньої зустрічі з міністром оборони Нідерландів Рубеном Брекельмансом ми обговорили розвиток спільного виробництва дронів і реалізацію ініціативи та співпрацю в цьому питанні з Нідерландами.
Раніше також повідомлялось, що проєкт зі спільного виробництва дронів-перехоплювачів Україною та Британією перебуває на стадії переговорів і може бути реалізований у найближчі місяці.
