Україна та Нідерланди спільно вироблятимуть дрони — підписано меморандум
Україна та Нідерланди спільно вироблятимуть дрони — підписано меморандум

Володимир Зеленський
Зеленський

Україна та Нідерланди 10 жовтня підписали меморандум щодо спільного виробництва безпілотників.

Головні тези:

  • Підписаний меморандум між Україною та Нідерландами щодо спільного виробництва дронів відображає розвиток оборонної співпраці між країнами.
  • Проєкт спільного виробництва дронів-перехоплювачів з Британією також перебуває на стадії переговорів, що свідчить про активізацію оборонних програм.

Спільне виробництво дронів: як співпрацюватимуть Україна та Нідерланди

Меморандум про спільне виробництво дронів був підписаний у межах візиту міністра оборони Нідерландів Рубена Брекельманса.

Зеленський назвав його "новим важливим кроком у нашій оборонній співпраці з Нідерландами" та "одним із перспективних напрямів двосторонньої співпраці".

Він також подякував Нідерландам за підтримку України, яка з початку повномасштабного вторгнення Росії сягнула вже 9 млрд дол.

Під час сьогоднішньої зустрічі з міністром оборони Нідерландів Рубеном Брекельмансом ми обговорили розвиток спільного виробництва дронів і реалізацію ініціативи та співпрацю в цьому питанні з Нідерландами.

Раніше також повідомлялось, що проєкт зі спільного виробництва дронів-перехоплювачів Україною та Британією перебуває на стадії переговорів і може бути реалізований у найближчі місяці.

