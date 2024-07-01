Украина и Словения заключили Меморандум о защите прав украинских детей

Украина и Словения заключили межправительственный Меморандум, который обеспечит всестороннюю поддержку украинских граждан, в частности украинских детей, выехавших в Словению из-за войны.

Что известно о заключенном Меморандуме

Подписание состоялось 28 июня в рамках визита Президентки Словении Наташи Пирц Мусар в Украину с участием премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Словения всесторонне будет поддерживать граждан Украины, в том числе детей, вынужденных временно переместиться в их страну. Соответствующий меморандум был подписан сегодня между нашими правительствами, сказал Денис Шмигаль. Поделиться

Страны договорились о сотрудничестве по всесторонней и системной поддержке украинским детям, временно выехавшим в Словению с целью защиты их прав и законных интересов. Стороны согласились о:

обмен опытом наилучших форм семейного воспитания детей, лишенных родительской опеки;

взаимное информирование и согласование вопросов, связанных с перемещением украинских детей и их родителей или других законных представителей в Словению и их возвращением;

предотвращение усыновления украинских детей;

сохранение национальной идентичности украинских детей, временно перемещенных в Словению.

Что этому предшествовало

28 июня президент Словении Наташа Пирц Мусар приехала с визитом в Киев.