Украина и Словения заключили Меморандум о защите прав украинских детей

Украина и Словения заключили межправительственный Меморандум, который обеспечит всестороннюю поддержку украинских граждан, в частности украинских детей, выехавших в Словению из-за войны.
Главные тезисы
- Соглашение было подписано в ходе визита президентки Словении в Украину при участии премьер-министра.
- Страны договорились о сотрудничестве по обмену опытом в семейном воспитании, информировании и защите прав украинских детей в Словении.
- Словения и Украина планируют подписать окончательное соглашение на саммите НАТО в начале июля.
- Сотрудничество по защите прав украинских детей является важным шагом в обеспечении их благополучия и безопасности в другой стране.
Что известно о заключенном Меморандуме
Подписание состоялось 28 июня в рамках визита Президентки Словении Наташи Пирц Мусар в Украину с участием премьер-министра Дениса Шмыгаля.
Страны договорились о сотрудничестве по всесторонней и системной поддержке украинским детям, временно выехавшим в Словению с целью защиты их прав и законных интересов. Стороны согласились о:
обмен опытом наилучших форм семейного воспитания детей, лишенных родительской опеки;
взаимное информирование и согласование вопросов, связанных с перемещением украинских детей и их родителей или других законных представителей в Словению и их возвращением;
предотвращение усыновления украинских детей;
сохранение национальной идентичности украинских детей, временно перемещенных в Словению.
Что этому предшествовало
28 июня президент Словении Наташа Пирц Мусар приехала с визитом в Киев.
На совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским она заявила, что соглашение между Словенией и Украиной находится на финальной стадии и может быть подписано на саммите НАТО, который состоится в Вашингтоне 9 июля.
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