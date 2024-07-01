Украина и Словения заключили Меморандум о защите прав украинских детей
Категория
Украина
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Украина и Словения заключили Меморандум о защите прав украинских детей

Министерство социальной политики Украины
Украина и Словения заключили Меморандум о защите прав украинских детей
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Украина и Словения заключили межправительственный Меморандум, который обеспечит всестороннюю поддержку украинских граждан, в частности украинских детей, выехавших в Словению из-за войны.

Главные тезисы

 

  • Соглашение было подписано в ходе визита президентки Словении в Украину при участии премьер-министра.
  • Страны договорились о сотрудничестве по обмену опытом в семейном воспитании, информировании и защите прав украинских детей в Словении.
  • Словения и Украина планируют подписать окончательное соглашение на саммите НАТО в начале июля.
  • Сотрудничество по защите прав украинских детей является важным шагом в обеспечении их благополучия и безопасности в другой стране.

Что известно о заключенном Меморандуме

Подписание состоялось 28 июня в рамках визита Президентки Словении Наташи Пирц Мусар в Украину с участием премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Словения всесторонне будет поддерживать граждан Украины, в том числе детей, вынужденных временно переместиться в их страну. Соответствующий меморандум был подписан сегодня между нашими правительствами, сказал Денис Шмигаль.

Страны договорились о сотрудничестве по всесторонней и системной поддержке украинским детям, временно выехавшим в Словению с целью защиты их прав и законных интересов. Стороны согласились о:

  • обмен опытом наилучших форм семейного воспитания детей, лишенных родительской опеки;

  • взаимное информирование и согласование вопросов, связанных с перемещением украинских детей и их родителей или других законных представителей в Словению и их возвращением;

  • предотвращение усыновления украинских детей;

  • сохранение национальной идентичности украинских детей, временно перемещенных в Словению.

Что этому предшествовало

28 июня президент Словении Наташа Пирц Мусар приехала с визитом в Киев.

На совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским она заявила, что соглашение между Словенией и Украиной находится на финальной стадии и может быть подписано на саммите НАТО, который состоится в Вашингтоне 9 июля.

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