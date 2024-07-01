Україна та Словенія уклали Меморандум щодо захисту прав українських дітей

Україна та Словенія уклали міжурядовий Меморандум, який забезпечить всебічну підтримку українських громадян, зокрема, українських дітей, що виїхали до Словенії через війну.

Що відомо про укладений Меморандум

Підписання відбулось 28 червня в межах візиту Президентки Словенії Наташи Пірц Мусар до України за участі прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

Словенія всебічно підтримуватиме громадян України, зокрема дітей, які були вимушені тимчасово переміститися до їхньої країни. Відповідний меморандум було підписано сьогодні між нашими урядами, — сказав Денис Шмигаль. Поширити

Країни домовилися про співробітництво щодо всебічної та системної підтримки українським дітям, які тимчасово виїхали в Словенію, з метою захисту їхніх прав та законних інтересів. Сторони погодилися про:

обмін досвідом щодо найкращих форм сімейного виховання дітей, позбавлених батьківського піклування;

взаємне інформування та узгодження питань, пов'язаних з переміщенням українських дітей та їхніх батьків або інших законних представників до Словенії та їх поверненням;

запобігання усиновленню українських дітей;

збереження національної ідентичності українських дітей, тимчасово переміщених до Словенії.

Що цьому передувало

28 червня президентка Словенії Наташа Пірц Мусар приїхала з візитом у Київ.