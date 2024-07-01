Україна та Словенія уклали Меморандум щодо захисту прав українських дітей

Україна та Словенія уклали міжурядовий Меморандум, який забезпечить всебічну підтримку українських громадян, зокрема, українських дітей, що виїхали до Словенії через війну.
Головні тези:
- Меморандум передбачає співробітництво у сфері сімейного виховання дітей без батьківського піклування.
- Сторони домовилися про узгодження питань пов'язаних з переміщенням та поверненням українських дітей у Словенію.
- Угода передбачає запобігання усиновленню українських дітей та збереження їхньої національної ідентичності.
- Президентка Словенії Наташа Пірц Мусар також заявила про можливість підписання безпекової угоди між країнами до саміту НАТО у Вашингтоні.
Що відомо про укладений Меморандум
Підписання відбулось 28 червня в межах візиту Президентки Словенії Наташи Пірц Мусар до України за участі прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.
Країни домовилися про співробітництво щодо всебічної та системної підтримки українським дітям, які тимчасово виїхали в Словенію, з метою захисту їхніх прав та законних інтересів. Сторони погодилися про:
обмін досвідом щодо найкращих форм сімейного виховання дітей, позбавлених батьківського піклування;
взаємне інформування та узгодження питань, пов'язаних з переміщенням українських дітей та їхніх батьків або інших законних представників до Словенії та їх поверненням;
запобігання усиновленню українських дітей;
збереження національної ідентичності українських дітей, тимчасово переміщених до Словенії.
Що цьому передувало
28 червня президентка Словенії Наташа Пірц Мусар приїхала з візитом у Київ.
На спільній пресконференції з президентом Володимиром Зеленським вона заявила, що безпекова угода проміж Словенією та Україною перебуває на фінальній стадії і її можуть підписати до саміту НАТО, який відбудеться у Вашингтоні 9 липня.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-