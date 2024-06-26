Близько 1,5 млн українських дітей залишаються на окупованих Росією територіях — Верещук

На тимчасово окупованих Росією територіях перебуває 6 млн українських громадян, 1,5 млн з них - діти.
Головні тези:
- Майже 5 млн внутрішніх переселенців змушені залишати свої домівки через російське вторгнення.
- Росія викрадає українських дітей з окупованих територій та віддає на усиновлення на території РФ
- Українські діти піддаються викраденням для усиновлення в Росії, де їм промивають мізки за допомогою політичної пропаганди та мілітаризації.
В Україні нараховується майже 5 млн внутрішніх переселенців
Про це повідомила віцепрем'єр-міністерка — міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук під час Всеукраїнського форуму «Культура під час війни. Людський капітал».
Верещук підкреслила, що людський капітал також складають українці, які виїхали за межі країни. За її словами, люди готові повертатися на деокуповані території, долучатися до відновлення інфраструктури, щойно закінчаться активні бойові дії.
У Росії віддали на усиновлення щонайменше 380 викрадених з України дітей
За інформацією правозахисниці, юридичного експерта Регіонального центру прав людини, Катерини Рашевської, протягом останніх двох років було зафіксовано щонайменше 380 випадків встановлення протиправної опіки і щонайменше 78 випадків так званого «усиновлення та удочеріння», включаючи зміну персональних даних, викрадених українських дітей.
Вона зазначила, що після потрапляння української дитини під російський контроль, це завжди нав’язування щодо отримання російського громадянства, промивання мізків за допомогою так званої російської “освіти” з елементами політичної пропаганди та мілітаризація.
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