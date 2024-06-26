Около 1,5 млн украинских детей остаются на оккупированных Россией территориях - Верещук

На временно оккупированных Россией территориях находятся 6 млн украинских граждан, 1,5 млн из них – дети.
Главные тезисы
- Почти 5 млн внутренних переселенцев вынуждены покидать свои дома из-за российского вторжения.
- Россия похищает украинских детей с оккупированных территорий и отдает на усыновление на территории РФ
- Украинские дети подвергаются похищениям для усыновления в России, где им промывают мозги с помощью пропаганды и милитаризации.
В Украине насчитывается почти 5 млн. внутренних переселенцев
Об этом сообщила вице-премьер-министр — министер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук во время Всеукраинского форума «Культура во время войны. Человеческий капитал».
Верещук подчеркнула, что человеческий капитал также составляют украинцы, уехавшие за пределы страны. По ее словам, люди готовы возвращаться на деоккупированные территории, приобщаться к восстановлению инфраструктуры, как только закончатся активные боевые действия.
В России отдали на усыновление по меньшей мере 380 похищенных из Украины детей
По информации правозащитницы, юридического эксперта Регионального центра прав человека, Екатерины Рашевской, за последние два года было зафиксировано по меньшей мере 380 случаев установления противоправной опеки и по меньшей мере 78 случаев так называемого «усыновления и удочерения», включая изменение персональных данных, похищенных украинских детей.
Она отметила, что после попадания украинского ребенка под российский контроль это всегда навязывание получения российского гражданства, промывание мозгов с помощью так называемого российского образования с элементами политической пропаганды и милитаризация.
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