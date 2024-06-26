Около 1,5 млн украинских детей остаются на оккупированных Россией территориях - Верещук

В Украине насчитывается почти 5 млн. внутренних переселенцев

Об этом сообщила вице-премьер-министр — министер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук во время Всеукраинского форума «Культура во время войны. Человеческий капитал».

Итак, человеческий капитал. Как вице-премьер, как министр я действительно занимаюсь людьми, пострадавшими от вооруженной агрессии Российской Федерации. Это 6 млн украинских граждан на временно оккупированных территориях. Это 1,5 млн детей, которые сейчас находятся на ТОТ. В то же время мы говорим о почти 5 млн. внутренних переселенцев. Некоторые из них остались без ничего, однако не меняют своей донецкой или луганской прописки, ожидая возвращения. Ирина Верещук Министр по вопросам реинтеграции ТОТ

Верещук подчеркнула, что человеческий капитал также составляют украинцы, уехавшие за пределы страны. По ее словам, люди готовы возвращаться на деоккупированные территории, приобщаться к восстановлению инфраструктуры, как только закончатся активные боевые действия.

Во время заграничных командировок я всегда встречаюсь с нашей диаспорой, а также гражданами, выехавшими после 24 февраля. 90% из них со слезами на глазах говорят, что они хотят вернуться, как только разрешит ситуация с безопасностью, — рассказала она. Поделиться

В России отдали на усыновление по меньшей мере 380 похищенных из Украины детей

По информации правозащитницы, юридического эксперта Регионального центра прав человека, Екатерины Рашевской, за последние два года было зафиксировано по меньшей мере 380 случаев установления противоправной опеки и по меньшей мере 78 случаев так называемого «усыновления и удочерения», включая изменение персональных данных, похищенных украинских детей.

В последние два года мы зафиксировали сведения об установлении противоправной «ожоги» в трехсот восьмидесяти случаях и по меньшей мере семьдесят восемь случаев «усыновления и удочерения», сопровождающегося изменением персональных данных, — отмечает Рашевская. Поделиться

Она отметила, что после попадания украинского ребенка под российский контроль это всегда навязывание получения российского гражданства, промывание мозгов с помощью так называемого российского образования с элементами политической пропаганды и милитаризация.