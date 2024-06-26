Около 1,5 млн украинских детей остаются на оккупированных Россией территориях - Верещук
Категория
Украина
Дата публикации

Около 1,5 млн украинских детей остаются на оккупированных Россией территориях - Верещук

ВОТ
Read in English
Читати українською
Источник:  Укринформ

На временно оккупированных Россией территориях находятся 6 млн украинских граждан, 1,5 млн из них – дети.

Главные тезисы

  • Почти 5 млн внутренних переселенцев вынуждены покидать свои дома из-за российского вторжения.
  • Россия похищает украинских детей с оккупированных территорий и отдает на усыновление на территории РФ
  • Украинские дети подвергаются похищениям для усыновления в России, где им промывают мозги с помощью пропаганды и милитаризации.

В Украине насчитывается почти 5 млн. внутренних переселенцев

Об этом сообщила вице-премьер-министр — министер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук во время Всеукраинского форума «Культура во время войны. Человеческий капитал».

Итак, человеческий капитал. Как вице-премьер, как министр я действительно занимаюсь людьми, пострадавшими от вооруженной агрессии Российской Федерации. Это 6 млн украинских граждан на временно оккупированных территориях. Это 1,5 млн детей, которые сейчас находятся на ТОТ. В то же время мы говорим о почти 5 млн. внутренних переселенцев. Некоторые из них остались без ничего, однако не меняют своей донецкой или луганской прописки, ожидая возвращения.

Ирина Верещук

Ирина Верещук

Министр по вопросам реинтеграции ТОТ

Верещук подчеркнула, что человеческий капитал также составляют украинцы, уехавшие за пределы страны. По ее словам, люди готовы возвращаться на деоккупированные территории, приобщаться к восстановлению инфраструктуры, как только закончатся активные боевые действия.

Во время заграничных командировок я всегда встречаюсь с нашей диаспорой, а также гражданами, выехавшими после 24 февраля. 90% из них со слезами на глазах говорят, что они хотят вернуться, как только разрешит ситуация с безопасностью, — рассказала она.

В России отдали на усыновление по меньшей мере 380 похищенных из Украины детей

По информации правозащитницы, юридического эксперта Регионального центра прав человека, Екатерины Рашевской, за последние два года было зафиксировано по меньшей мере 380 случаев установления противоправной опеки и по меньшей мере 78 случаев так называемого «усыновления и удочерения», включая изменение персональных данных, похищенных украинских детей.

В последние два года мы зафиксировали сведения об установлении противоправной «ожоги» в трехсот восьмидесяти случаях и по меньшей мере семьдесят восемь случаев «усыновления и удочерения», сопровождающегося изменением персональных данных, — отмечает Рашевская.

Она отметила, что после попадания украинского ребенка под российский контроль это всегда навязывание получения российского гражданства, промывание мозгов с помощью так называемого российского образования с элементами политической пропаганды и милитаризация.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия массово направляет подростков с оккупированных территорий Украины на военные учения
Милитаризация
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украина вернула троих похищенных Россией детей с оккупированных территорий
ВОТ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украина вернула 10 детей с оккупированных Россией территорий
Дмитрий Лубинец
ребенок

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?