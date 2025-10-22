Украина и шведская компания SAAB будут совместно производить системы ПВО

Украина и шведская компания SAAB договорились о совместном производстве систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

Украина совместно с SAAB будут производить системы ПВО

Еще в сентябре 2024 года глава SAAB поддержал идею заключения партнерства с украинской промышленностью.

Отмечается, что благодаря инициативе Build in Ukraine, украинский военно-промышленный комплекс будет интегрирован в экосистему оборонной отрасли Европы, что увеличит безопасность помощи Украины. С ее помощью уже были привлечены несколько иностранных оборонных компаний, которые согласились создать производственные мощности на территории Украины.

В Минобороны поделились, что в Украине уже работают или разворачивают производственные мощности такие компании:

британская BAE Systems (производит и обслуживает гаубицы L119);

немецкий Rheinmetall (создает ремонтные и производственные базы для обслуживания бронетехники);

шведский SAAB (начинает сотрудничество с совместного производства систем ПВО);

американская Northrop Grumman (соглашает детали совместного производства боеприпасов).

По данным Минобороны, уже сейчас более 25 иностранных оборонных компаний находятся на разных этапах локализации производства в Украине. В частности, в Украину приходят компании, специализирующиеся на инновационных направлениях, таких как беспилотные системы, киберзащита и технологии борьбы с дронами.