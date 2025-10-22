Украина и шведская компания SAAB будут совместно производить системы ПВО
Украина
Украина и шведская компания SAAB будут совместно производить системы ПВО

Минобороны Украины
Украина
Украина и шведская компания SAAB договорились о совместном производстве систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

  • Украина и SAAB договорились о совместном производстве систем ПВО, что укрепит безопасность Украины.
  • Инициатива Build in Ukraine интегрирует украинский военно-промышленный комплекс в европейскую оборонную сферу.
  • Благодаря партнерству с SAAB, Украина расширяет список иностранных оборонных компаний, размещающих производство на ее территории.

Еще в сентябре 2024 года глава SAAB поддержал идею заключения партнерства с украинской промышленностью.

Отмечается, что благодаря инициативе Build in Ukraine, украинский военно-промышленный комплекс будет интегрирован в экосистему оборонной отрасли Европы, что увеличит безопасность помощи Украины. С ее помощью уже были привлечены несколько иностранных оборонных компаний, которые согласились создать производственные мощности на территории Украины.

В Минобороны поделились, что в Украине уже работают или разворачивают производственные мощности такие компании:

  • британская BAE Systems (производит и обслуживает гаубицы L119);

  • немецкий Rheinmetall (создает ремонтные и производственные базы для обслуживания бронетехники);

  • шведский SAAB (начинает сотрудничество с совместного производства систем ПВО);

  • американская Northrop Grumman (соглашает детали совместного производства боеприпасов).

По данным Минобороны, уже сейчас более 25 иностранных оборонных компаний находятся на разных этапах локализации производства в Украине. В частности, в Украину приходят компании, специализирующиеся на инновационных направлениях, таких как беспилотные системы, киберзащита и технологии борьбы с дронами.

SAAB предлагает своим клиентам разные системы ПВО, такие как переносной ЗРК RBS 70 NG, мобильную систему малой дальности MSHORAD, а также радары Giraffe AMB и Giraffe 4A. Также недавно компания представила новую зенитную ракету Nimbrix, предназначенную для борьбы с небольшими дронами.

