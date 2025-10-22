Украина и шведская компания SAAB будут совместно производить системы ПВО

Украина и шведская компания SAAB договорились о совместном производстве систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.
Главные тезисы
- Украина и SAAB договорились о совместном производстве систем ПВО, что укрепит безопасность Украины.
- Инициатива Build in Ukraine интегрирует украинский военно-промышленный комплекс в европейскую оборонную сферу.
- Благодаря партнерству с SAAB, Украина расширяет список иностранных оборонных компаний, размещающих производство на ее территории.
Украина совместно с SAAB будут производить системы ПВО
Еще в сентябре 2024 года глава SAAB поддержал идею заключения партнерства с украинской промышленностью.
Отмечается, что благодаря инициативе Build in Ukraine, украинский военно-промышленный комплекс будет интегрирован в экосистему оборонной отрасли Европы, что увеличит безопасность помощи Украины. С ее помощью уже были привлечены несколько иностранных оборонных компаний, которые согласились создать производственные мощности на территории Украины.
В Минобороны поделились, что в Украине уже работают или разворачивают производственные мощности такие компании:
британская BAE Systems (производит и обслуживает гаубицы L119);
немецкий Rheinmetall (создает ремонтные и производственные базы для обслуживания бронетехники);
шведский SAAB (начинает сотрудничество с совместного производства систем ПВО);
американская Northrop Grumman (соглашает детали совместного производства боеприпасов).
По данным Минобороны, уже сейчас более 25 иностранных оборонных компаний находятся на разных этапах локализации производства в Украине. В частности, в Украину приходят компании, специализирующиеся на инновационных направлениях, таких как беспилотные системы, киберзащита и технологии борьбы с дронами.
