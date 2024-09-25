Шведская компания Saab планирует сотрудничество с ВПК Украины. О чем речь

Шведская компания Saab намерена наладить производство в Украине, чтобы поддержать развитие независимого оборонного потенциала страны.
Главные тезисы
- Saab планирует наладить производство в Украине для поддержки развития оборонного потенциала страны.
- Шведская компания рассматривает возможность сотрудничества с украинскими производителями дронов и поставщиками деталей боеприпасов.
- Saab ведет активные переговоры о местном производстве с украинскими компаниями, включая возможность сотрудничества в области беспилотников и сенсорных технологий.
Saab наладит сотрудничество с украинскими производителями дронов
Об этом сказал генеральный директор Saab Микаэль Йоханссон.
Глава Saab видит потенциал для сотрудничества с украинскими компаниями в области беспилотников. Он считает, что Украина может быть поставщиком деталей для боеприпасов и внести свой вклад в развитие сенсорных технологий.
Йоханссон сказал, что вооруженная промышленность переходит от помощи, основывающейся на пожертвованиях, к прямому партнерству с Киевом. В настоящее время Saab ведет переговоры с двумя-тремя компаниями о том, как наладить местное производство, однако соглашение еще не завершено.
Компания Saab переживает бум спроса, вызванный глобальной напряженностью, войной России против Украины и недавним вступлением Швеции в НАТО.
Украина производит артиллерийские снаряды 155 мм
Военно-промышленный комплекс Украины способен производить собственные 155-миллиметровые артиллерийские снаряды и уже делает это, рассказал бывший глава Минстратегпрома Александр Камышин.
Производство собственных боеприпасов планировалось давно, и это была одна из важнейших целей отечественного ВПК.
Ранее Украина не производила снаряды такого калибра. Поэтому это большой успех для отечественного ВПК, которое до сих пор страдает из-за недостаточности финансирования.
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