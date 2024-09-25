Шведская компания Saab планирует сотрудничество с ВПК Украины. О чем речь
Категория
Экономика
Дата публикации

Шведская компания Saab планирует сотрудничество с ВПК Украины. О чем речь

Saab
Читати українською
Источник:  Reuters

Шведская компания Saab намерена наладить производство в Украине, чтобы поддержать развитие независимого оборонного потенциала страны.

Главные тезисы

  • Saab планирует наладить производство в Украине для поддержки развития оборонного потенциала страны.
  • Шведская компания рассматривает возможность сотрудничества с украинскими производителями дронов и поставщиками деталей боеприпасов.
  • Saab ведет активные переговоры о местном производстве с украинскими компаниями, включая возможность сотрудничества в области беспилотников и сенсорных технологий.

Saab наладит сотрудничество с украинскими производителями дронов

Об этом сказал генеральный директор Saab Микаэль Йоханссон.

Мы должны помочь Украине построить суверенный потенциал и возможности, поэтому нам нужно иметь партнерство с украинской промышленностью как в Украине, так и за ее пределами.

Микаэль Йоханссон

Микаэль Йоханссон

Генеральный директор Saab

Глава Saab видит потенциал для сотрудничества с украинскими компаниями в области беспилотников. Он считает, что Украина может быть поставщиком деталей для боеприпасов и внести свой вклад в развитие сенсорных технологий.

Йоханссон сказал, что вооруженная промышленность переходит от помощи, основывающейся на пожертвованиях, к прямому партнерству с Киевом. В настоящее время Saab ведет переговоры с двумя-тремя компаниями о том, как наладить местное производство, однако соглашение еще не завершено.

Компания Saab переживает бум спроса, вызванный глобальной напряженностью, войной России против Украины и недавним вступлением Швеции в НАТО.

Украина производит артиллерийские снаряды 155 мм

Военно-промышленный комплекс Украины способен производить собственные 155-миллиметровые артиллерийские снаряды и уже делает это, рассказал бывший глава Минстратегпрома Александр Камышин.

Производство собственных боеприпасов планировалось давно, и это была одна из важнейших целей отечественного ВПК.

Я не могу многое сказать, но мы начали собственное производство 155 мм артиллерийских снарядов.

Ранее Украина не производила снаряды такого калибра. Поэтому это большой успех для отечественного ВПК, которое до сих пор страдает из-за недостаточности финансирования.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Норвегия профинансирует производство 155-мм артснарядов Украиной
Правительство Норвегии
Снаряды
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Швеция объявила о новом военном пакете помощи для Украины. Что туда вошло
Правительство Швеции
Швеция объявила о новом военном пакете помощи для Украины. Что туда вошло
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украина уже производит собственные артиллерийские снаряды калибра 155 мм.
снаряды

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?