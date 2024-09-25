Шведская компания Saab планирует сотрудничество с ВПК Украины. О чем речь

Saab наладит сотрудничество с украинскими производителями дронов

Об этом сказал генеральный директор Saab Микаэль Йоханссон.

Мы должны помочь Украине построить суверенный потенциал и возможности, поэтому нам нужно иметь партнерство с украинской промышленностью как в Украине, так и за ее пределами. Микаэль Йоханссон Генеральный директор Saab

Глава Saab видит потенциал для сотрудничества с украинскими компаниями в области беспилотников. Он считает, что Украина может быть поставщиком деталей для боеприпасов и внести свой вклад в развитие сенсорных технологий.

Йоханссон сказал, что вооруженная промышленность переходит от помощи, основывающейся на пожертвованиях, к прямому партнерству с Киевом. В настоящее время Saab ведет переговоры с двумя-тремя компаниями о том, как наладить местное производство, однако соглашение еще не завершено.

Компания Saab переживает бум спроса, вызванный глобальной напряженностью, войной России против Украины и недавним вступлением Швеции в НАТО.

Украина производит артиллерийские снаряды 155 мм

Военно-промышленный комплекс Украины способен производить собственные 155-миллиметровые артиллерийские снаряды и уже делает это, рассказал бывший глава Минстратегпрома Александр Камышин.

Производство собственных боеприпасов планировалось давно, и это была одна из важнейших целей отечественного ВПК.

Я не могу многое сказать, но мы начали собственное производство 155 мм артиллерийских снарядов. Поделиться

Ранее Украина не производила снаряды такого калибра. Поэтому это большой успех для отечественного ВПК, которое до сих пор страдает из-за недостаточности финансирования.