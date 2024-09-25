Шведська компанія Saab планує співпрацю з ВПК України. Про що йдеться

Saab налагодить співпрацю з українськими виробниками дронів

Про це сказав генеральний директор Saab Мікаель Йоханссон.

Ми маємо допомогти Україні розбудувати суверенний потенціал і можливості, тому нам потрібно мати партнерство з українською промисловістю як в Україні, так і за її межами. Мікаель Йоханссон Генеральний директор Saab

Глава Saab вбачає потенціал для співпраці з українськими компаніями у галузі безпілотників. Він вважає, що Україна може бути постачальником деталей для боєприпасів і зробити свій внесок у розвиток сенсорних технологій.

Йоханссон сказав, що збройна промисловість переходить від допомоги, яка ґрунтується на пожертвах, до прямого партнерства із Києвом. Наразі Saab веде перемовини із двома-трьома компаніями про те, «як налагодити місцеве виробництво», однак угода ще не завершена.

Компанія Saab наразі переживає бум попиту, викликаний глобальною напруженістю, війною Росії проти України та нещодавнім вступом Швеції в НАТО.

Україна виробляє артилерійські снаряди 155 мм

Військово-промисловий комплекс України здатен виробляти власні 155-міліметрові артилерійські снаряди та вже робить це, розповів колишній голова Мінстратегпрому Олександр Камишін.

Виробництво власних боєприпасів планувалось давно, і це було однією з найважливіших цілей вітчизняного ВПК.

Я не можу багато сказати, але ми почали власне виробництво 155 мм артилерійських снарядів. Поширити

Раніше Україна не виготовляла снаряди такого калібру. Тому це є великим успіхом для вітчизняного ВПК, яке досі страждає через недостатність фінансування.