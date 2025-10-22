Україна та шведська компанія SAAB спільно вироблятимуть системи ППО

Україна і шведська компанія SAAB домовилися про спільне виробництво систем протиповітряної оборони (ППО). Про це повідомили в Міністерстві оборони України.
Головні тези:
- Україна та SAAB укладають угоду про спільне виробництво систем ППО, що підвищить безпекову допомогу України.
- Ініціатива Build in Ukraine дозволить інтегрувати український військово-промисловий комплекс в оборонну галузь Європи.
- Україна залучає іноземні оборонні компанії для створення виробничих потужностей на своїй території, включаючи BAE Systems, Rheinmetall, SAAB та Northrop Grumman.
Україна спільно з SAAB вироблятимуть системи ППО
Ще у вересні 2024 року голова SAAB підтримав ідею укладення партнерства з українською промисловістю.
Зазначається, що завдяки ініціативі Build in Ukraine український військово-промисловий комплекс буде інтегрований в екосистему оборонної галузі Європи, що збільшить безпекову допомогу України. З її допомогою вже було залучено кілька іноземних оборонних компаній, які погодилися створити виробничі потужності на території України.
У Міноборони поділилися, що в Україні вже працюють або розгортають виробничі потужності такі компанії:
британська BAE Systems (виробляє та обслуговує гаубиці L119);
німецька Rheinmetall (створює ремонтні та виробничі бази для обслуговування бронетехніки);
шведська SAAB (починає співпрацю зі спільного виробництва систем ППО);
американська Northrop Grumman (погоджує деталі спільного виробництва боєприпасів).
За даними Міноборони, вже зараз понад 25 іноземних оборонних компаній перебувають на різних етапах локалізації виробництва в Україні. Зокрема, в Україну приходять компанії, які спеціалізуються на інноваційних напрямках, таких як безпілотні системи, кіберзахист і технології боротьби з дронами.
