Україна та шведська компанія SAAB спільно вироблятимуть системи ППО
Категорія
Україна
Дата публікації

Міноборони України
ППО

Україна і шведська компанія SAAB домовилися про спільне виробництво систем протиповітряної оборони (ППО). Про це повідомили в Міністерстві оборони України.

Головні тези:

  • Україна та SAAB укладають угоду про спільне виробництво систем ППО, що підвищить безпекову допомогу України.
  • Ініціатива Build in Ukraine дозволить інтегрувати український військово-промисловий комплекс в оборонну галузь Європи.
  • Україна залучає іноземні оборонні компанії для створення виробничих потужностей на своїй території, включаючи BAE Systems, Rheinmetall, SAAB та Northrop Grumman.

Ще у вересні 2024 року голова SAAB підтримав ідею укладення партнерства з українською промисловістю.

Зазначається, що завдяки ініціативі Build in Ukraine український військово-промисловий комплекс буде інтегрований в екосистему оборонної галузі Європи, що збільшить безпекову допомогу України. З її допомогою вже було залучено кілька іноземних оборонних компаній, які погодилися створити виробничі потужності на території України.

У Міноборони поділилися, що в Україні вже працюють або розгортають виробничі потужності такі компанії:

  • британська BAE Systems (виробляє та обслуговує гаубиці L119);

  • німецька Rheinmetall (створює ремонтні та виробничі бази для обслуговування бронетехніки);

  • шведська SAAB (починає співпрацю зі спільного виробництва систем ППО);

  • американська Northrop Grumman (погоджує деталі спільного виробництва боєприпасів).

За даними Міноборони, вже зараз понад 25 іноземних оборонних компаній перебувають на різних етапах локалізації виробництва в Україні. Зокрема, в Україну приходять компанії, які спеціалізуються на інноваційних напрямках, таких як безпілотні системи, кіберзахист і технології боротьби з дронами.

SAAB пропонує своїм клієнтам різні системи ППО, такі як переносний ЗРК RBS 70 NG, мобільну систему малої дальності MSHORAD, а також радари Giraffe AMB і Giraffe 4A. Також нещодавно компанія представила нову зенітну ракету Nimbrix, яка призначена для боротьби з невеликими дронами.

Категорія
Україна
Дата публікації
Категорія
Економіка
Дата публікації
Категорія
Світ
Дата публікації
