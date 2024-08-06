Украина из-за США потеряла возможность сокрушительного удара по авиации армии РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Украина из-за США потеряла возможность сокрушительного удара по авиации армии РФ

Истребители-бомбардировщики армии РФ
Read in English
Читати українською
Источник:  Forbes

Из-за запрета США на использование американского оружия для ударов по стратегическим целям на территории РФ Украина не смогла воспользоваться шансом одновременно уничтожить десятки самолетов преступной армии РФ Су-34.

Главные тезисы

  • Украина потеряла возможность сокрушительного удара по авиации армии РФ из-за запрета США на использование американского оружия по территории РФ
  • Без разрешения США Украина не смогла осуществить разрушительный удар по истребителям-бомбардировщикам Су-34 российской армии.
  • Ситуация на фронте определяет позицию США по использованию американского оружия Украиной в отношении РФ.
  • Украине необходимо уничтожить десятки Су-34 для прекращения сброса авиабомб российской авиации и достичь успеха в конфликте.
  • Спикер Госдепа США подтвердил, что решения об использовании американского оружия для ударов по РФ зависят от ситуации на фронте и потребностей украинских военных.

Как позиция США не позволила Украине нанести мощный удар по самолетам армии РФ

В материале издания отмечается, что Украина несколько месяцев просила западных партнеров разрешить использование полученных баллистических ракет для нанесения ударов по аэродромам с истребителями-бомбардировщиками преступной армии РФ, базирующихся вблизи границы с Украиной.

Подчеркивается, что получив отказ от партнеров, Украина усилила атаки на наиболее уязвимые российские военные аэродромы с использованием собственного оружия.

США сорвали планы Украины по масштабному удару по аэродромам РФ
Бомбардировщик армии РФ на военном аэродроме

В частности, в прошлую субботу украинские дроны атаковали авиабазу Морозовск в Ростовской области в более чем 200 км от украинской границы.

В результате этой атаки был уничтожен истребитель-бомбардировщик Су-34, состав боеприпасов и еще 2 Су-34 были повреждены.

В Украине рассчитывают уничтожить истребители-бомбардировщики Су-34 на аэродромах рядом с украинской границей, поскольку сброс ими авиабомб КАБ становится решающим фактором в продвижении оккупационной армии РФ на востоке Украины.

Однако журналисты издания отмечают, что атаки дронами становится все труднее, поскольку российские оккупанты опрокидывают самолеты на более защищенные авиабазы.

Редкая возможность нанести серьезный удар по инфраструктуре КАБ выпала этим летом, когда 47-й гвардейский бомбардировочный авиационный полк ВВС России припарковал десятки Су-34 из примерно 100 имеющихся на вооружении на открытой авиабазе Воронеж-Мальшево на юге России. – подчеркивается в материале.

Отмечается, что страна-агрессорка внимательно наблюдала за переговорами Украины и США по поводу разрешения на расширенное использование американских ракет ATACMS.

На фоне этого в России было принято предупредительное решение о выводе Су-34 из воронежского Мальшево и других пограничных аэродромов.

Сегодня многие Су-34 находятся на базах в сотнях миль от границы. Они не неуязвимы для украинских беспилотников – самые дальние модели летают на расстоянии более 1000 миль. Но они защищены от большинства украинских беспилотников, а также от ATACMS, мощные из которых имеют дальность всего 190 миль. Если Белый дом когда-нибудь даст разрешение на налеты ATACMS на российские базы, может быть уже слишком поздно. Самые ценные цели могут оказаться слишком далеко, – отмечается в публикации.

При этом журналисты добавляют, что часть Су-34 и определенное количество запасов КАБ остаются на таких аэродромах как Морозовск.

Однако для прекращения сброса вражеской авиации авиабомб Украине необходимо уничтожать десятки Су-34, а не несколько единиц.

А более разумная передислокация русских войск делает эту задачу все более сложной.

Что говорят в США по поводу разрешения Украине использовать американское оружие для ударов по РФ

По словам спикера Госдепа США Мэтью Миллера, которого цитирует издание "Голос Америки", в Вашингтоне будут принимать решения об использовании переданного Украине американского оружия для ударов по РФ в зависимости от ситуации на фронте.

Миллер подтвердил, что в настоящее время позиция США по этому вопросу остается неизменной.

Мы продолжаем смотреть на нужды украинских военных, оцениваем ситуацию безопасности и пытаемся реагировать на их потребности, - подчеркнул спикер Госдепа США.

Он заявил, что ситуация прогрессирует с самого начала и по сей день.

Таким образом, мы принимаем соответствующие решения по оружию, которое мы предоставляем Украине, а также по ограничениям, если такие есть, которые мы накладываем на использование этого оружия, - отметил Миллер.

Вместе с тем представитель Госдепа не дал четкого ответа на вопрос о расширении возможностей западных партнеров и членов Североатлантического альянса на сбивание российских ракет, которые агрессор запускает для ударов по Украине.

Он отметил, что такое решение "должны принять члены НАТО коллективно".

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Удар ВСУ по аэродрому РФ Морозовск. Появились спутниковые снимки последствий
Аэродром
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
РФ осталась без самолетов на двух военных аэродромах в Крыму — ВМС ВСУ
РФ осталась без самолетов на двух военных аэродромах в Крыму — ВМС ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Удар по аэродрому РФ Морозовск. ГУР подтвердило уничтожение Су-34 и состава БК
ГУР
Удар по аэродрому РФ Морозовск. ГУР подтвердило уничтожение Су-34 и состава БК

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?