Из-за запрета США на использование американского оружия для ударов по стратегическим целям на территории РФ Украина не смогла воспользоваться шансом одновременно уничтожить десятки самолетов преступной армии РФ Су-34.
Главные тезисы
- Украина потеряла возможность сокрушительного удара по авиации армии РФ из-за запрета США на использование американского оружия по территории РФ
- Без разрешения США Украина не смогла осуществить разрушительный удар по истребителям-бомбардировщикам Су-34 российской армии.
- Ситуация на фронте определяет позицию США по использованию американского оружия Украиной в отношении РФ.
- Украине необходимо уничтожить десятки Су-34 для прекращения сброса авиабомб российской авиации и достичь успеха в конфликте.
- Спикер Госдепа США подтвердил, что решения об использовании американского оружия для ударов по РФ зависят от ситуации на фронте и потребностей украинских военных.
Как позиция США не позволила Украине нанести мощный удар по самолетам армии РФ
В материале издания отмечается, что Украина несколько месяцев просила западных партнеров разрешить использование полученных баллистических ракет для нанесения ударов по аэродромам с истребителями-бомбардировщиками преступной армии РФ, базирующихся вблизи границы с Украиной.
Подчеркивается, что получив отказ от партнеров, Украина усилила атаки на наиболее уязвимые российские военные аэродромы с использованием собственного оружия.
В частности, в прошлую субботу украинские дроны атаковали авиабазу Морозовск в Ростовской области в более чем 200 км от украинской границы.
В результате этой атаки был уничтожен истребитель-бомбардировщик Су-34, состав боеприпасов и еще 2 Су-34 были повреждены.
В Украине рассчитывают уничтожить истребители-бомбардировщики Су-34 на аэродромах рядом с украинской границей, поскольку сброс ими авиабомб КАБ становится решающим фактором в продвижении оккупационной армии РФ на востоке Украины.
Однако журналисты издания отмечают, что атаки дронами становится все труднее, поскольку российские оккупанты опрокидывают самолеты на более защищенные авиабазы.
Отмечается, что страна-агрессорка внимательно наблюдала за переговорами Украины и США по поводу разрешения на расширенное использование американских ракет ATACMS.
На фоне этого в России было принято предупредительное решение о выводе Су-34 из воронежского Мальшево и других пограничных аэродромов.
При этом журналисты добавляют, что часть Су-34 и определенное количество запасов КАБ остаются на таких аэродромах как Морозовск.
Однако для прекращения сброса вражеской авиации авиабомб Украине необходимо уничтожать десятки Су-34, а не несколько единиц.
А более разумная передислокация русских войск делает эту задачу все более сложной.
Что говорят в США по поводу разрешения Украине использовать американское оружие для ударов по РФ
По словам спикера Госдепа США Мэтью Миллера, которого цитирует издание "Голос Америки", в Вашингтоне будут принимать решения об использовании переданного Украине американского оружия для ударов по РФ в зависимости от ситуации на фронте.
Миллер подтвердил, что в настоящее время позиция США по этому вопросу остается неизменной.
Он заявил, что ситуация прогрессирует с самого начала и по сей день.
Вместе с тем представитель Госдепа не дал четкого ответа на вопрос о расширении возможностей западных партнеров и членов Североатлантического альянса на сбивание российских ракет, которые агрессор запускает для ударов по Украине.
Он отметил, что такое решение "должны принять члены НАТО коллективно".
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