Из-за запрета США на использование американского оружия для ударов по стратегическим целям на территории РФ Украина не смогла воспользоваться шансом одновременно уничтожить десятки самолетов преступной армии РФ Су-34.

Как позиция США не позволила Украине нанести мощный удар по самолетам армии РФ

В материале издания отмечается, что Украина несколько месяцев просила западных партнеров разрешить использование полученных баллистических ракет для нанесения ударов по аэродромам с истребителями-бомбардировщиками преступной армии РФ, базирующихся вблизи границы с Украиной.

Подчеркивается, что получив отказ от партнеров, Украина усилила атаки на наиболее уязвимые российские военные аэродромы с использованием собственного оружия.

Бомбардировщик армии РФ на военном аэродроме

В частности, в прошлую субботу украинские дроны атаковали авиабазу Морозовск в Ростовской области в более чем 200 км от украинской границы.

В результате этой атаки был уничтожен истребитель-бомбардировщик Су-34, состав боеприпасов и еще 2 Су-34 были повреждены.

В Украине рассчитывают уничтожить истребители-бомбардировщики Су-34 на аэродромах рядом с украинской границей, поскольку сброс ими авиабомб КАБ становится решающим фактором в продвижении оккупационной армии РФ на востоке Украины.

Однако журналисты издания отмечают, что атаки дронами становится все труднее, поскольку российские оккупанты опрокидывают самолеты на более защищенные авиабазы.

Редкая возможность нанести серьезный удар по инфраструктуре КАБ выпала этим летом, когда 47-й гвардейский бомбардировочный авиационный полк ВВС России припарковал десятки Су-34 из примерно 100 имеющихся на вооружении на открытой авиабазе Воронеж-Мальшево на юге России. – подчеркивается в материале. Поделиться

Отмечается, что страна-агрессорка внимательно наблюдала за переговорами Украины и США по поводу разрешения на расширенное использование американских ракет ATACMS.

На фоне этого в России было принято предупредительное решение о выводе Су-34 из воронежского Мальшево и других пограничных аэродромов.

Сегодня многие Су-34 находятся на базах в сотнях миль от границы. Они не неуязвимы для украинских беспилотников – самые дальние модели летают на расстоянии более 1000 миль. Но они защищены от большинства украинских беспилотников, а также от ATACMS, мощные из которых имеют дальность всего 190 миль. Если Белый дом когда-нибудь даст разрешение на налеты ATACMS на российские базы, может быть уже слишком поздно. Самые ценные цели могут оказаться слишком далеко, – отмечается в публикации. Поделиться

При этом журналисты добавляют, что часть Су-34 и определенное количество запасов КАБ остаются на таких аэродромах как Морозовск.

Однако для прекращения сброса вражеской авиации авиабомб Украине необходимо уничтожать десятки Су-34, а не несколько единиц.

А более разумная передислокация русских войск делает эту задачу все более сложной.

Что говорят в США по поводу разрешения Украине использовать американское оружие для ударов по РФ

По словам спикера Госдепа США Мэтью Миллера, которого цитирует издание "Голос Америки", в Вашингтоне будут принимать решения об использовании переданного Украине американского оружия для ударов по РФ в зависимости от ситуации на фронте.

Миллер подтвердил, что в настоящее время позиция США по этому вопросу остается неизменной.

Мы продолжаем смотреть на нужды украинских военных, оцениваем ситуацию безопасности и пытаемся реагировать на их потребности, - подчеркнул спикер Госдепа США. Поделиться

Он заявил, что ситуация прогрессирует с самого начала и по сей день.

Таким образом, мы принимаем соответствующие решения по оружию, которое мы предоставляем Украине, а также по ограничениям, если такие есть, которые мы накладываем на использование этого оружия, - отметил Миллер. Поделиться

Вместе с тем представитель Госдепа не дал четкого ответа на вопрос о расширении возможностей западных партнеров и членов Североатлантического альянса на сбивание российских ракет, которые агрессор запускает для ударов по Украине.

Он отметил, что такое решение "должны принять члены НАТО коллективно".