Через заборону США на використання американської зброї для ударів по стратегічних цілях на території РФ Україна не змогла скористатись шансом одночасно знищити десятки літаків злочинної армії РФ Су-34.

Як позиція США не дозволила Україні завдати потужного удару по літаках армії РФ

У матеріалі видання зазначається, що Україна кілька місяців просила західних партнерів дозволити використання отриманих балістичних ракет для завдання ударів по аеродромах з винищувачами-бомбардувальниками злочинної армії РФ, які базуються поблизу кордону з Україною.

Підкреслюється, що отримавши відмову від партнерів Україна посилила атаки на найбільш вразливі російські військові аеродроми із використанням власної зброї.

Бомбардувальник армії РФ на військовому аеродромі

Зокрема, минулої суботи українські дрони атакували авіабазу Морозовськ у Ростовській області за понад 200 км від українського кордону.

Внаслідок цієї атаки було знищено винищувач-бомбардувальник Су-34, склад боєприпасів, та ще 2 Су-34 були пошкоджені.

В Україні розраховують знищити винищувачі-бомбардувальники Су-34 на аеродромах поряд із українським кордоном, оскільки скидання ними авіабомб КАБ стає вирішальним фактором у просуванні окупаційної армії РФ на сході України.

Однак журналісти видання зазначають, що атаки дронами стає проводити дедалі важче, оскільки російські окупанти перекидають літаки на більш захищені авіабази.

Рідкісна можливість завдати серйозного удару по інфраструктурі КАБ випала цього літа, коли 47-й гвардійський бомбардувальний авіаційний полк ВПС Росії припаркував десятки Су-34 з приблизно 100 наявних на озброєнні на відкритій авіабазі Воронеж-Мальшево на півдні Росії за 100 миль від кордону з Україною, - підкреслюється у матеріалі. Поширити

Зазначається, що країна-агресорка уважно спостерігала за переговорами України та США стосовно дозволу на розширене використання американських ракет ATACMS.

На тлі цього у Росії ухвалили упереджувальне рішення щодо виведення Су-34 з воронезького Мальшево та інших прикордонних аеродромів.

Сьогодні багато Су-34 перебувають на базах за сотні миль від кордону. Вони не невразливі для українських безпілотників - найдальші моделі літають на відстані понад 1 000 миль. Але вони захищені від більшості українських безпілотників, а також від ATACMS, найпотужніші з яких мають дальність лише 190 миль. Якщо Білий дім коли-небудь дасть дозвіл на нальоти ATACMS на російські бази, може бути вже занадто пізно. Найцінніші цілі можуть опинитися занадто далеко, - зазначається у публікації. Поширити

При цьому журналісти додають, що частина Су-34 та певна кількість запасів КАБів залишається на таких аеродромах як Морозовськ.

Однак для припинення скидання ворожою авіацією авіабомб Україні необхідно знищувати десятки Су-34, а не кілька одиниць.

А більш розумна передислокація російських військ робить це завдання дедалі складнішим.

Що кажуть у США стосовно дозволу Україні використовувати американську зброю для ударів по РФ

За словами речника Держдепу США Метью Міллера, якого цитує видання "Голос Америки", у Вашингтоні прийматимуть рішення стосовно використання переданої Україні американської зброї для ударів по РФ в залежності від ситуації на фронті.

Міллер підтвердив, що наразі позиція США стосовно цього питання залишається незмінною.

Ми продовжуємо дивитись на потреби українських військових, оцінюємо безпекову ситуацію та намагаємося реагувати на їхні потреби, - підкреслив речник Держдепу США. Поширити

Він заявив, що ситуація прогресує від самого початку і донині.

Таким чином ми приймаємо відповідні рішення щодо зброї, яку ми надаємо Україні, а також стосовно обмежень, якщо такі є, які ми накладаємо на використання цієї зброї, - зазначив Міллер. Поширити

Разом з тим речник Держдепу не дав чіткої відповіді на питання щодо розширення можливостей західних партнерів і членів Північноатлантичного альянсу на збиття російських ракет, які агресор запускає для ударів по Україні.

Він зауважив, що таке рішення "мають прийняти члени НАТО колективно".