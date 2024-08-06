Через заборону США на використання американської зброї для ударів по стратегічних цілях на території РФ Україна не змогла скористатись шансом одночасно знищити десятки літаків злочинної армії РФ Су-34.
Головні тези:
- Україні було заборонено використовувати американську зброю для ударів по авіації російської армії.
- Без підтримки США Україна не могла здійснити руйнівного удару по винищувачам-бомбардувальникам Су-34.
- Українські дрони здійснили успішну атаку на авіабазу у Ростовській області, знищивши Су-34 та наявні запаси боєприпасів.
- Росія ухвалила упереджувальне рішення про виведення Су-34 з прикордонних аеродромів після переговорів між Україною та США.
- Позиція США стосовно використання американської зброї для ударів по РФ залежить від ситуації на фронті та потреб українських військових.
Як позиція США не дозволила Україні завдати потужного удару по літаках армії РФ
У матеріалі видання зазначається, що Україна кілька місяців просила західних партнерів дозволити використання отриманих балістичних ракет для завдання ударів по аеродромах з винищувачами-бомбардувальниками злочинної армії РФ, які базуються поблизу кордону з Україною.
Підкреслюється, що отримавши відмову від партнерів Україна посилила атаки на найбільш вразливі російські військові аеродроми із використанням власної зброї.
Зокрема, минулої суботи українські дрони атакували авіабазу Морозовськ у Ростовській області за понад 200 км від українського кордону.
Внаслідок цієї атаки було знищено винищувач-бомбардувальник Су-34, склад боєприпасів, та ще 2 Су-34 були пошкоджені.
В Україні розраховують знищити винищувачі-бомбардувальники Су-34 на аеродромах поряд із українським кордоном, оскільки скидання ними авіабомб КАБ стає вирішальним фактором у просуванні окупаційної армії РФ на сході України.
Однак журналісти видання зазначають, що атаки дронами стає проводити дедалі важче, оскільки російські окупанти перекидають літаки на більш захищені авіабази.
Зазначається, що країна-агресорка уважно спостерігала за переговорами України та США стосовно дозволу на розширене використання американських ракет ATACMS.
На тлі цього у Росії ухвалили упереджувальне рішення щодо виведення Су-34 з воронезького Мальшево та інших прикордонних аеродромів.
При цьому журналісти додають, що частина Су-34 та певна кількість запасів КАБів залишається на таких аеродромах як Морозовськ.
Однак для припинення скидання ворожою авіацією авіабомб Україні необхідно знищувати десятки Су-34, а не кілька одиниць.
А більш розумна передислокація російських військ робить це завдання дедалі складнішим.
Що кажуть у США стосовно дозволу Україні використовувати американську зброю для ударів по РФ
За словами речника Держдепу США Метью Міллера, якого цитує видання "Голос Америки", у Вашингтоні прийматимуть рішення стосовно використання переданої Україні американської зброї для ударів по РФ в залежності від ситуації на фронті.
Міллер підтвердив, що наразі позиція США стосовно цього питання залишається незмінною.
Він заявив, що ситуація прогресує від самого початку і донині.
Разом з тим речник Держдепу не дав чіткої відповіді на питання щодо розширення можливостей західних партнерів і членів Північноатлантичного альянсу на збиття російських ракет, які агресор запускає для ударів по Україні.
Він зауважив, що таке рішення "мають прийняти члени НАТО колективно".
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