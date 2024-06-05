Украина изъяла 58 компаний пророссийских подсанкционных лиц

Более полусотни украинских компаний, принадлежавших коллаборантам, россиянам или лицам, которые с ними связаны и поддерживали войну, перешли в собственность Украины за два года полномасштабной войны.

Подсанкционные компании удалось изъять в собственность Украины с помощью внутренних санкций

Из 58 компаний только 13 бизнесов принадлежали россиянам. У остальных 45 компаний учредители имели тесные связи с агрессором или поддерживали войну в Украине. Все эти компании были изъяты в собственность Украины посредством внутренних санкций.

Процесс изъятия имущества подсанкционных лиц достаточно сложен.

Сначала СНБО должен принять решение о применении санкций к конкретному человеку, которое вводится действие указом Президента Украины.

Если санкция включает блокирование активов, то Министерство юстиции Украины обращается в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) с заявлением о взыскании активов подсанкционного лица в доход государства.

В этом случае государство может взыскать не только активы, прямо принадлежащие этому человеку, но и те, которыми оно может распоряжаться через других лиц.

Механизм взыскания активов с подсанкционных компаний в Украине уникален в мировой практике

По запросу Опендатабота заместитель Министра юстиции Украины Инна Богатых отметила, что механизм взыскания, который использует Украина, уникален в мировой практике.

В таких делах важно идти с соблюдением международных норм и национальных требований законодательства, чтобы решения не были обжалованы в международных судах.

Сложен и сам процесс доказывания связей подсанкционного лица с конкретными активами. Ведь обычно в таких случаях делают все возможное, чтобы максимально «замаскировать» активы и используют для этого все более креативные способы.

Процесс сбора доказательств и подачи исков непрост. Рассмотрение исковых заявлений на практике также длительный процесс. К примеру, сейчас имеем дело, в отношении которого уже состоялось 38 судебных заседаний. Только исковое заявление Минюста с приложениями состоит из 45 томов. Общее количество томов, которые сейчас находятся на рассмотрении в суде, уже более 150 – с учетом доказательств, которые подали все участники процесса. Инна Богатых Заместитель Министра юстиции Украины

По ее словам, с начала полномасштабного вторжения Министерство юстиции подало 48 исковых заявлений. Из них 40 уже удовлетворены в пользу государства, а решение по одному делу пока не вступило в законную силу.

Еще семь подобных дел находятся на судебном разбирательстве, другие семь дел по искам Минюста находятся на рассмотрении ВАКС и Апелляционной палаты ВАКС.

В общей сложности, 98% исковых требований, заявленных по взысканию активов, судом удовлетворяется, добавляет Инна Богатых.

К слову, на день полномасштабного вторжения Опендатабот обнаружил 18 940 компаний с собственниками из РФ в украинских реестрах.