Україна вилучила 58 компаній проросійських підсанкційних осіб

Понад півсотні українських компаній, які належали колаборантам, росіянам або ж особам, які з ними повʼязані та підтримували війну, перейшли у власність України за два роки повномасштабної війни.
Головні тези:
- Механізм стягнення активів з підсанкційних компаній в Україні є унікальним у світовій практиці та забезпечує дотримання міжнародних норм та національного законодавства.
- Процес доведення зв'язків підсанкційних осіб з активами компаній є складним, оскільки їх намагаються «замаскувати».
- Більшість позовних вимог на стягнення активів, поданих Міністерством юстиції, судом задовольнюється, що свідчить про успішність цього процесу.
- Україна продовжує працювати над вилученням активів у проросійських компаній та приймає ефективні заходи для боротьби з агресією з боку РФ.
Підсанкційні компанії вдалося вилучити у власність України за допомогою внутрішніх санкцій
З 58 компаній лише 13 бізнесів належали росіянам. У решти 45 компаній засновники мали тісні звʼязки з агресором або підтримували війну в України. Всі ці компанії було вилучено у власність України за допомогою внутрішніх санкцій.
Процес вилучення майна підсанкційних осіб доволі складний.
Спочатку РНБО має прийняти рішення про застосування санкцій до конкретної людини, яке вводиться в дію указом Президента України.
Якщо санкція включає в себе блокування активів, то Міністерство юстиції України звертається до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) із заявою про стягнення активів підсанкційної особи в дохід держави.
У цьому випадку держава може стягнути не лише активи, які прямо належать цій людині, але й ті, якими вона може розпоряджатися через інших осіб.
Механізм стягнення активів з підсанкційних компаній в Україні є унікальним у світовій практиці
На запит Опендатабота заступниця Міністра юстиції України Інна Богатих зазначила, що механізм стягнення, який використовує Україна, є унікальним у світовій практиці.
У таких справах важливо йти з дотриманням міжнародних норм та національних вимог законодавства, аби рішення не були оскаржені в міжнародних судах.
Складним є й сам процес доведення зв'язків підсанкційної особи з конкретними активами. Адже зазвичай у таких випадках роблять все можливе, щоб максимально «замаскувати» активи, й використовують для цього щоразу все більш креативні способи.
За її словами, від початку повномасштабного вторгнення Міністерство юстиції України подало 48 позовних заяв. З них 40 вже задоволено на користь держави, а рішення по одній справі поки не набрало законної сили.
Ще сім подібних справ наразі знаходяться на судовому розгляді, інші сім справ за позовами Мін’юсту наразі знаходяться на розгляді ВАКС та Апеляційної палати ВАКС.
Загалом, 98% позовних вимог, заявлених щодо стягнення активів, судом задовольняється, додає Інна Богатих.
До слова, станом на день повномасштабного вторгнення Опендатабот виявив 18 940 компаній із власниками з РФ в українських реєстрах.
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