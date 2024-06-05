Україна вилучила 58 компаній проросійських підсанкційних осіб

Понад півсотні українських компаній, які належали колаборантам, росіянам або ж особам, які з ними повʼязані та підтримували війну, перейшли у власність України за два роки повномасштабної війни.

Підсанкційні компанії вдалося вилучити у власність України за допомогою внутрішніх санкцій

З 58 компаній лише 13 бізнесів належали росіянам. У решти 45 компаній засновники мали тісні звʼязки з агресором або підтримували війну в України. Всі ці компанії було вилучено у власність України за допомогою внутрішніх санкцій.

Процес вилучення майна підсанкційних осіб доволі складний.

Спочатку РНБО має прийняти рішення про застосування санкцій до конкретної людини, яке вводиться в дію указом Президента України.

Якщо санкція включає в себе блокування активів, то Міністерство юстиції України звертається до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) із заявою про стягнення активів підсанкційної особи в дохід держави.

У цьому випадку держава може стягнути не лише активи, які прямо належать цій людині, але й ті, якими вона може розпоряджатися через інших осіб.

Механізм стягнення активів з підсанкційних компаній в Україні є унікальним у світовій практиці

На запит Опендатабота заступниця Міністра юстиції України Інна Богатих зазначила, що механізм стягнення, який використовує Україна, є унікальним у світовій практиці.

У таких справах важливо йти з дотриманням міжнародних норм та національних вимог законодавства, аби рішення не були оскаржені в міжнародних судах.

Складним є й сам процес доведення зв'язків підсанкційної особи з конкретними активами. Адже зазвичай у таких випадках роблять все можливе, щоб максимально «замаскувати» активи, й використовують для цього щоразу все більш креативні способи.

Процес збору доказів та подання позовів є непростим. Розгляд позовних заяв на практиці також є тривалим процесом. До прикладу, наразі маємо у роботі справу, щодо якої вже відбулось 38 судових засідань. Лише позовна заява Мін’юсту з додатками складається з 45 томів. Натомість загальна кількість томів, які наразі перебувають на розгляді в суді, вже більше 150 – з урахування доказів, що подали всі учасники процесу. Інна Богатих Заступниця Міністра юстиції України

За її словами, від початку повномасштабного вторгнення Міністерство юстиції України подало 48 позовних заяв. З них 40 вже задоволено на користь держави, а рішення по одній справі поки не набрало законної сили.

Ще сім подібних справ наразі знаходяться на судовому розгляді, інші сім справ за позовами Мін’юсту наразі знаходяться на розгляді ВАКС та Апеляційної палати ВАКС.

Загалом, 98% позовних вимог, заявлених щодо стягнення активів, судом задовольняється, додає Інна Богатих.

До слова, станом на день повномасштабного вторгнення Опендатабот виявив 18 940 компаній із власниками з РФ в українських реєстрах.