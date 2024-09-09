Украина лидирует по количеству смертей от кассетных боеприпасов в 2024 году
Категория
Украина
Дата публикации

Украина лидирует по количеству смертей от кассетных боеприпасов в 2024 году

касетные боеприпасы
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Источник:  Human Rights Watch

Второй год подряд в Украине фиксируют самое большое количество смертей от кассетных боеприпасов. К такому выводу пришли специалисты правозащитной организации Human Rights Watch (HRW).

Главные тезисы

  • Украина — лидер по количеству жертв от кассетных боеприпасов в мире за 2022-2024 годы.
  • Всего с начала войны погибли более 1000 человек от разрыва кассетных боеприпасов.
  • Кассетные боеприпасы опасны из-за возможности повреждения многих объектов одновременно.
  • Российская армия использует кассетные боеприпасы в густонаселенных районах, что приводит к трагическим последствиям для гражданского населения.
  • Неразорвавшиеся кассетные боеприпасы остаются опасными на протяжении десятилетий.

Украина является лидером по количеству жертв от кассетных боеприпасов

По всему миру за 2023 год погибли 219 человек от разрыва кассетных боеприпасов или их остатков. Больше всего жертв в Украине, и так два года подряд.

Общее количество жертв от кассетных боеприпасов с начала полномасштабной войны — 1023. В HRW считают, что эта цифра может быть еще больше.

Согласно данным отчета, 980 человек погибли от кассетных боеприпасов. Зафиксировано 43 смерти от их остатков.

93% погибших были гражданскими людьми. 47% погибших и раненых — дети.

В отчете говорится, что за 2023 год было зарегистрировано более 50 атак кассетными боеприпасами, количество жертв после которых не удалось установить.

Российская армия стреляет такими снарядами по густонаселенным районам, говорится в документе.

Чем опасны кассетные боеприпасы

Это могут быть ракеты, авиабомбы или артиллерийские боеприпасы. Их главная особенность — отсутствие одного большого взрывного снаряда.

Кассетные боеприпасы разлетаются на десятки и сотни частиц, поражающих сразу много объектов.

Важный момент: такие снаряды не точные. Они свободно падают, их используют для уничтожения вражеской пехоты и техники.

Неразорванные кассетные боеприпасы тоже небезопасны. Они могут годами лежать в земле, угрожая гражданскому населению.

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