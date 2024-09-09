Украина лидирует по количеству смертей от кассетных боеприпасов в 2024 году

Второй год подряд в Украине фиксируют самое большое количество смертей от кассетных боеприпасов. К такому выводу пришли специалисты правозащитной организации Human Rights Watch (HRW).

Украина является лидером по количеству жертв от кассетных боеприпасов

По всему миру за 2023 год погибли 219 человек от разрыва кассетных боеприпасов или их остатков. Больше всего жертв в Украине, и так два года подряд.

Общее количество жертв от кассетных боеприпасов с начала полномасштабной войны — 1023. В HRW считают, что эта цифра может быть еще больше.

Согласно данным отчета, 980 человек погибли от кассетных боеприпасов. Зафиксировано 43 смерти от их остатков.

93% погибших были гражданскими людьми. 47% погибших и раненых — дети.

В отчете говорится, что за 2023 год было зарегистрировано более 50 атак кассетными боеприпасами, количество жертв после которых не удалось установить.

Российская армия стреляет такими снарядами по густонаселенным районам, говорится в документе.

Чем опасны кассетные боеприпасы

Это могут быть ракеты, авиабомбы или артиллерийские боеприпасы. Их главная особенность — отсутствие одного большого взрывного снаряда.

Кассетные боеприпасы разлетаются на десятки и сотни частиц, поражающих сразу много объектов.

Важный момент: такие снаряды не точные. Они свободно падают, их используют для уничтожения вражеской пехоты и техники.