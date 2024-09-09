Україна лідирує за кількістю смертей від касетних боєприпасів у 2024 році
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна лідирує за кількістю смертей від касетних боєприпасів у 2024 році

касетні боєприпаси
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Джерело:  Human Rights Watch

Другий рік поспіль в Україні фіксують найбільшу кількість смертей від касетних боєприпасів. До такого висновку прийшли спеціалісти правозахисної організації Human Rights Watch (HRW).

Головні тези:

  • Україна є лідером за кількістю жертв від касетних боєприпасів у світі за 2022-2024 роки.
  • Загалом з початку війни загинуло понад 1000 людей від розриву касетних боєприпасів.
  • Касетні боєприпаси небезпечні через можливість пошкодження багатьох об'єктів одночасно.
  • Російська армія використовує касетні боєприпаси у густонаселених районах, що призводить до трагічних наслідків для цивільного населення.
  • Нерозірвані касетні боєприпаси залишаються небезпечними для людей протягом десятиліть.

Україна є лідеркою за кількістю жертв від касетних боєприпасів

У всьому світі за 2023 рік загинули 219 людей від розриву касетних боєприпасів або їхніх залишків. Найбільше жертв в Україні, і так два роки поспіль.

Загальна кількість жертв від касетних боєприпасів з початку повномасштабної війни — 1023. У HRW вважають, що ця цифра може бути більшою.

Згідно з даними звіту, 980 людей загинули від касетних боєприпасів. Зафіксовано 43 смерті від їхніх залишків.

93% загиблих були цивільними людьми. 47% від загиблих та поранених — діти.

У звіті йдеться, що за 2023 рік було зареєстровано понад 50 атак касетними боєприпасами, кількість жертв після яких не вдалось встановити. 

Російська армія стріляє такими снарядами по густонаселених районах, йдеться у документі.

Чим небезпечні касетні боєприпаси

Це можуть бути ракети, авіабомби або артилерійські боєприпаси. Їхня головна особливість — відсутність одного великого вибухового снаряда.

Касетні боєприпаси розлітаються на десятки та сотні частинок, які вражають одразу багато об’єктів.

Важливий момент: такі снаряди не є точними. Вони вільнопадаючі, їх використовують для знищення ворожої піхоти та техніки. 

Нерозірвані касетні боєприпаси теж небезпечні. Вони можуть роками лежати у землі, загрожуючи цивільному населенню.

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