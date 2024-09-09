Україна лідирує за кількістю смертей від касетних боєприпасів у 2024 році

Другий рік поспіль в Україні фіксують найбільшу кількість смертей від касетних боєприпасів. До такого висновку прийшли спеціалісти правозахисної організації Human Rights Watch (HRW).
Головні тези:
- Україна є лідером за кількістю жертв від касетних боєприпасів у світі за 2022-2024 роки.
- Загалом з початку війни загинуло понад 1000 людей від розриву касетних боєприпасів.
- Касетні боєприпаси небезпечні через можливість пошкодження багатьох об'єктів одночасно.
- Російська армія використовує касетні боєприпаси у густонаселених районах, що призводить до трагічних наслідків для цивільного населення.
- Нерозірвані касетні боєприпаси залишаються небезпечними для людей протягом десятиліть.
Україна є лідеркою за кількістю жертв від касетних боєприпасів
У всьому світі за 2023 рік загинули 219 людей від розриву касетних боєприпасів або їхніх залишків. Найбільше жертв в Україні, і так два роки поспіль.
Загальна кількість жертв від касетних боєприпасів з початку повномасштабної війни — 1023. У HRW вважають, що ця цифра може бути більшою.
Згідно з даними звіту, 980 людей загинули від касетних боєприпасів. Зафіксовано 43 смерті від їхніх залишків.
93% загиблих були цивільними людьми. 47% від загиблих та поранених — діти.
У звіті йдеться, що за 2023 рік було зареєстровано понад 50 атак касетними боєприпасами, кількість жертв після яких не вдалось встановити.
Російська армія стріляє такими снарядами по густонаселених районах, йдеться у документі.
Чим небезпечні касетні боєприпаси
Це можуть бути ракети, авіабомби або артилерійські боєприпаси. Їхня головна особливість — відсутність одного великого вибухового снаряда.
Касетні боєприпаси розлітаються на десятки та сотні частинок, які вражають одразу багато об’єктів.
Важливий момент: такі снаряди не є точними. Вони вільнопадаючі, їх використовують для знищення ворожої піхоти та техніки.
Нерозірвані касетні боєприпаси теж небезпечні. Вони можуть роками лежати у землі, загрожуючи цивільному населенню.
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