Советник президента США Джо Байдена по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан в обращении к Конгрессу отметил, что Украина еще может победить в развязанной Россией преступной войне, однако для этого необходима и мощная поддержка партнеров.
В Белом доме верят в победу Украины в войне против РФ
Советник Байдена подчеркнул, что Украина и дальше способна добиваться успехов в войне при условии наличия соответствующих инструментов.
Советник Байдена также отметил, что США в курсе проблем украинских военных, возникающих из-за дефицита вооружений, вызван задержками поставок со стороны западных партнеров.
Что могло бы кардинально изменить ситуацию на поле боя
По словам президента Владимира Зеленского, передача буквально десяти ЗРК Patriot от западных партнеров могла бы кардинально повлиять на ситуацию в развязанной Россией войне.
Глава государства подчеркнул, что если бы Украина получила в ближайшие месяцы десять систем Patriot для ключевых индустриальных центров и если бы эти системы наша страна могла бы применить ближе к фронту, враг бы "отступил".
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