Украина может победить в войне — Белый дом
Категория
Политика
Дата публикации

Украина может победить в войне — Белый дом

Джейк Салливан
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Источник:  Politico

Советник президента США Джо Байдена по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан в обращении к Конгрессу отметил, что Украина еще может победить в развязанной Россией преступной войне, однако для этого необходима и мощная поддержка партнеров.

В Белом доме верят в победу Украины в войне против РФ

Конечно, Украина может победить. Конечно, Украина уже добилась успеха в военном плане в одной из главных целей, которую она ставила перед собой – не дать стране попасть в руки России, – отметил Салливан.

Советник Байдена подчеркнул, что Украина и дальше способна добиваться успехов в войне при условии наличия соответствующих инструментов.

Именно поэтому Соединенным Штатам необходимо предоставить пакет помощи, который прошел массовое двухпартийное голосование в Сенате – Палата представителей должна сделать шаг вперед и принять его, – подчеркнул Салливан.

Советник Байдена также отметил, что США в курсе проблем украинских военных, возникающих из-за дефицита вооружений, вызван задержками поставок со стороны западных партнеров.

Но, в конце концов, у Украины все еще есть потенциал, если мы предоставим ей инструменты и ресурсы, необходимые для победы в этой войне, - подчеркнул Салливан.

Что могло бы кардинально изменить ситуацию на поле боя

По словам президента Владимира Зеленского, передача буквально десяти ЗРК Patriot от западных партнеров могла бы кардинально повлиять на ситуацию в развязанной Россией войне.

Глава государства подчеркнул, что если бы Украина получила в ближайшие месяцы десять систем Patriot для ключевых индустриальных центров и если бы эти системы наша страна могла бы применить ближе к фронту, враг бы "отступил".

Мы бы сломали их оборону и пошли вперед. Десять Patriot – это кардинально изменило бы ситуацию, – подчеркнул Зеленский.

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