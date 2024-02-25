Советник президента США Джо Байдена по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан в обращении к Конгрессу отметил, что Украина еще может победить в развязанной Россией преступной войне, однако для этого необходима и мощная поддержка партнеров.

В Белом доме верят в победу Украины в войне против РФ

Конечно, Украина может победить. Конечно, Украина уже добилась успеха в военном плане в одной из главных целей, которую она ставила перед собой – не дать стране попасть в руки России, – отметил Салливан. Поделиться

Советник Байдена подчеркнул, что Украина и дальше способна добиваться успехов в войне при условии наличия соответствующих инструментов.

Именно поэтому Соединенным Штатам необходимо предоставить пакет помощи, который прошел массовое двухпартийное голосование в Сенате – Палата представителей должна сделать шаг вперед и принять его, – подчеркнул Салливан. Поделиться

Советник Байдена также отметил, что США в курсе проблем украинских военных, возникающих из-за дефицита вооружений, вызван задержками поставок со стороны западных партнеров.

Но, в конце концов, у Украины все еще есть потенциал, если мы предоставим ей инструменты и ресурсы, необходимые для победы в этой войне, - подчеркнул Салливан. Поделиться

Что могло бы кардинально изменить ситуацию на поле боя

По словам президента Владимира Зеленского, передача буквально десяти ЗРК Patriot от западных партнеров могла бы кардинально повлиять на ситуацию в развязанной Россией войне.

Глава государства подчеркнул, что если бы Украина получила в ближайшие месяцы десять систем Patriot для ключевых индустриальных центров и если бы эти системы наша страна могла бы применить ближе к фронту, враг бы "отступил".